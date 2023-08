Világsztárokkal tiltakozott a háborúk ellen Mándoki László

Mándoki László, vagy ahogyan a világ legeldugottabb szegleteiben is ismerik, Leslie Mandoki majd négyórás koncertet adott zenekarával augusztus 18-án, amivel méltóképpen nyitotta meg államalapításunk ünnepi hétvégéjét. A világsztárok sorát felvonultató banda bulijára több ezren voltak kíváncsiak, nem véletlenül, hiszen a zenekar-alapító mellett olyan zenészek mutatták meg virtuozitásukat, mint a Cutting Crew énekese, Nick Van Eede, vagy Tony Carey. De meg kell említenünk Al Di Meolát is, aki sokak szerint a világ valaha élt legnagyobb gitárosa. A színpadon a koncert alatt folyamatosan húsz zenész játszott és szinte minden művésznek jutott tér arra, hogy egy-egy szólóval bizonyítsa, nem véletlenül kapott helyet a Mandoki Soulmates csapatában.

A Mandoki Soulmates 4 órán át játszott. (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

A koncert egyik legemelkedettebb pillanata az volt, amikor a banda eljátszotta a csak néhány napja írt szerzeményét, aminek így Budapesten volt a világpremierje. A Devil’s Encyclopedia című dal a világot sújtó háborúk elleni kiáltásként szólt a magyar közönségnek és persze a világnak. Mándoki a koncert alatt többször is kiállt a béke mellett.

Al Di Meola virtuozitásától elállt a magyar közönség lélegzete. (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

– Szabadság a békében, béke a szabadságban – mondta el hitvallását több nyelven is a zenész, majd hozzátette:

Mi zenészek oda figyelünk, ahová fény nem esik

– utalt arra, hogy dalszerzőként és szövegíróként fontos szerepe van abban, hogy hangja legyen az elnémított tömegeknek, akik kiáltása nem hallik el hozzánk a háború zaján túlra.

Hatalmas tömeg gyűlt össze a Mandoki Soulmates ingyenes koncertjén. (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Több hazai híresség is színpadra lépett

A gigakoncerten felcsendültek a 30 éves jubileumát ünneplő banda legfontosabb dalai és természetesen helyet kapott a Magyar képek című album anyaga is, melynek magyar nyelvű kiadásáért Joós István, a Magneoton lemezkiadó igazgatója át is adta az aranylemezt. Ebben a blokkban színpadra lépett Zséda, Mező Misi és Molnár Ferenc Caramel is, akik többedmagukkal részt vettek az album készítésében. A koncert vége felé felcsendült a Szomorú vasárnap című dal, melynek éppen az első taktusai alatt kezdett szemerkélni az eső. Különös véletlen, hogy ez éppen addig tartott, amíg el nem halkult az utolsó groove…

Mándoki László a világ legjobb zenészeit gyűjtötte össze zenekarában. (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

A koncert legvégén Mándoki arra kérte a szervezőket, hogy bontsák el a kordonokat, így a nézőtéren kívül rekedt sok száz zenerajongó beözönlött a színpad elé és a sorok közé. Ettől pedig igazi bulihangulatban zárult ez a nem mindennapi zenei csemege.