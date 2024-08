Leslie Mandoki: „A magyar közönség előtt játszani mindig különleges élmény számomra ”

31 évvel ezelőtt Leslie Mandoki történelmet írt, először hozta össze a világ jazz és a rock nagyjait, hogy közösen zenéljenek és megszületett a Mandoki Soulmates szupercsapat. Az alapító tagok között olyan legendás művészek voltak, mint Ian Anderson (Jethro Tull), Jack Bruce (Cream), Al Di Meola, David Clayton-Thomas (Blood, Sweat & Tears), Bobby Kimball (Toto), Mike Stern, Anthony Jackson, Bill Evans, valamint Randy és Michael Brecker. Már az első megjelent daluk, a "Mother Europe", az ARD "Goldene Europa" díját el is nyerte. A banda tagjai azóta több mint 35 Grammy- díjjal, megszámlálhatatlan sikeres koncerttel, arany és platinalemezekkel büszkélkedhetnek.

Fotó: BrauerPhotos / G.Nitschke

Örömmel jelentik be, hogy a világhírű Mandoki Soulmates impozáns fellépőgárdával tér vissza Budapestre. Leslie Mandoki mellett a legendás és virtuóz gitárosok, a zenekar alapító tagjai: Mike Stern és Al Di Meola lépnek színpadra. Velük együtt érkezik a sokszoros Grammy-díjas művész, a zseniális szaxofonos John Helliwell a Supertrampből, valamint a karizmatikus énekes, Nick van Eede a Cutting Crewból. A fellépők között ott lesz a híres és kifinomult trombitás, Till Brönner, valamint a rocklegendák sorából ismert Tony Carey a Rainbowból. Az elbűvölő trombitajátékáról ismert 14-szeres Grammy-díjas Randy Brecker és az energikus Jesse Grey Siebenberg is színpadra lépnek. A basszusgitárnál a virtuóz Richard Bona játékát élvezhetjük, akit Jack Bruce halála után, Quincy Jones ajánlott be a Mandoki Soulmates zenekarba. Egy ilyen világszínvonalú banda játékát élőben hallani és átélni hihetetlen energiát és lenyűgöző élményt jelent. Minden egyes fellépő saját egyedi stílusával és tehetségével hozzájárul ahhoz, hogy a közönség egy felejthetetlen, katartikus zenei utazásban részesüljön.

Az év egyik legkülönlegesebb zenei eseménye augusztus 18-án, 19:00 órakor a Szent István Bazilika előtti téren kerül megrendezésre mely lenyűgöző zenei élményeket ígér Budapest szívében.

Az est folyamán a közönség nemcsak a már megszokott varázslatos klasszikusokra számíthat, hanem az analóg technikával készült új album, "A Memory Of Our Future" bemutatójára is. Az album fülbemászó, fajsúlyos dallamai és világszínvonalú hangszerelése megjelenése óta hetekre lefoglalta a slágerlisták első helyét itthon és nemzetközileg egyaránt.A zenekritikusok világszerte csak szuperlatívuszokban méltatták a korongot. Az album üzenete az európai egység, béke és szabadság fontosságát hangsúlyozza, amely széles körben rezonál a hallgatósággal. Leslie Mandoki számára a zene mindig is a szabadság iránti vágy kifejeződése volt, különös hangsúlyt fektetve a békére. Az együttes korábbi albumaihoz hasonlóan most is a társadalmi tudatosságot helyezik előtérbe, a zene pedig a kortárs világválságokat tárgyalja.