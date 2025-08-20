Helyszíntippek az idei tűzijátékhoz: innen lesz a legszebb a látvány!

A Szent István napi programsorozat csúcsa idén is az augusztus 20-ai tűzijáték és drónshow lesz, amit a tévében is élőben közvetítenek majd. Aki személyesen szeretné átélni az élményt, annak íme néhány helyszíntipp, ahonnan tökéletesen rálátni majd a harmincperces fényshowra!

Nem csak a rakpartokról lesz jól látható az idei tűzijáték-íme néhány alternatív helyszín! Fotó: ZGPhotography / Shutterstock

Innen lövik majd fel a rakétákat

A tűzijáték teljes látványtere a Petőfi hídtól a Margitsziget alsó harmadáig húzódik majd, így a látvánnyal beborított teljes Duna-szakasz hossza több mint 5 kilométer lesz. A fél órás műsor alatt 46 ezer pirotechnikai effektet lőnek majd fel a Szabadság, az Erzsébet és a Margit hídról, 9 uszályról és 65 pontonról. Az előadás hat felvonásból fog állni, és az előző évi történelmi mese folytatása lesz. A Tűz és Fények játékának egyes felvonásait az elmúlt évekhez hasonlóan mesés történelmi hangjáték köti majd össze. A Duna-parton pedig a teljes látványtér hosszában kihangosítás szolgálja majd az élményt.

Akik közelről néznék a tűzijátékot, ide menjenek

A fellövés helyszíneihez a legközelebb a Petőfi hídon, a Várkert Bazár környékén, a Pesti rakparton és a Nehru parton lehetünk. Kicsit távolabbi, de mégis közeli helyszín ezek mellett a Gül Baba türbéje, a Gellert-hegy, a Batthyány tér, a Mansfeld Péter park és a Halászbástya. Ajánlott helyszín még tűzijáték nézéshez Budán a Tabán, a Bem rakpart és a Clark Ádám tér, Pesten pedig a

Vigadó tér,

Nemzeti Színház kilátója,

Széchenyi István tér,

id. Antall József rakpart,

Jane Haining rakpart,

és a Március 15. tér.

Aki kerülné a tömeget, innen is nézheti a tűzijátékot

A csendesebb helyszínek közé tartozik a Normafa, ahonnan teljes terjedelmében is látható lesz az idei tűzijáték. Sőt, a gyermekvasútnál különjárattal is készülnek az eseményre: augusztus 20-án nosztalgiavonatok közlekednek majd Hűvösvölgy és Szépjuhászné között a vontatási telepen pedig ünnepi rendezvényekkel, kiállításokkal és különleges programokkal készülnek, valamint tűzijátéknéző járatot is indítanak.

Itt követhetjük élőben a tűzijátékot A 2025-ös tűzijáték élő közvetítés formájában a Duna TV-n lesz látható, az ismétlés pedig 22:50-kor kezdődik a Duna World csatornán. A tűzijáték online a MédiaKlikk felületén is követhető lesz, valamint Magyarország Kormányának YouTube csatornáján is megtekinthetjük majd a showt.

A város környéki kilátókból is pazar lesz a látvány

A legközelebbi kilátó, ahonnan ráláthatunk az eseményre az Árpád-kilátó, de az Erzsébet-kilátóból és a hármashatár-hegyi Guckler Károly-kilátóból is élvezhető majd a fényjáték. Alternatív helyszínnek pedig ott van még a

József-kilátó,

Széchenyi emlékmű,

Kissvábhegy,

Nagy-Kevély,

Valdemar és Nina Langlet rakpart.

A mozgásukban korlátozottak a Sas-hegyről is élvezhetik a látványt

Idén is lesz tűzijátéknéző program mozgássérültek, illetve kísérőik számára a budai Sas-hegyi Látogatóközpontban. Augusztus 20-án 19 órától a területet a tűzijáték ideje alatt fogyatékkal élők számára tartják fent. A Sas-hegyi kilátópont korlátozott befogadóképessége miatt előzetes bejelentkezés szükséges. Érdeklődni a tűzijátéknéző programról itt lehet. Mind a látogatóközpont, mind a kilátópont akadálymentes úton, kerekesszékkel megközelíthető – írja a turistamagazin.hu.