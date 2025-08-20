Nem kell a felhajtás: Curtis és Oczella Eszter is a titkos esküvő mellett döntött

Akadnak szép számmal olyan sztárpárok, akiknek egy habos-babos esküvő az életcélja, rengeteg vendéggel és még több reflektorfénnyel. Azt szeretnék ugyanis, hogy a világ minden pontján értesüljenek arról, hogy összekötötték az életüket Isten színe előtt. Most azonban nem ez a tendencia a trendi, épp ellenkezőleg!
Az elmúlt napok, hetek kivétel nélkül a titkos sztáresküvőkről szóltak, amik csak utólag kaptak nyilvánosságot. Egyre több ugyanis az olyan híresség, aki csendben, távol a vakuk villogásától szeretné megélni ezt a módfelett intim pillanatot. A Bors most arra vállalkozott, hogy összegyűjti azokat a sztárpárokat, akik titokban mondták ki a boldogító igent.
A legnagyobb titokban házasodott össze Széki Attila Curtis és Barnai Judit Judie. A nagy napra augusztus 11-én, hétfőn került sor, stílszerűen az újpesti, azaz a IV. kerületi Polgármesteri Hivatalban – a rapper ugyanis nagy Újpest-drukker. Bár nagy felhajtásra nem vágytak, a Bors jelen lehetett közös életük legszebb pillanatain.
A ceremónia – ígéretükhöz híven – meghitt volt, de mégis egy könnyed lazaság hatotta át a házasságkötő termet, ahol a családtagjaik és barátaik osztoztak velük a csodálatos pillanatokban. Curtist legidősebb bátyja, Tibor kísérte, Judie pedig az édesanyjával vonult be az anyakönyvvezető elé. A gyűrűket pedig nem más, mint a rapper kisfia, Doncsi hozta, ami mindenkit meghatott. Attila tanúja a legjobb barátja, míg a menyasszonyé a csapattársa volt.
Tóth Dávid nem a TV2 nagysikerű műsorában, hanem az edzőteremben találta meg élete párját, Timit. A korábbi Nagy Ő márciusban meg is kérte szerelme kezét és már akkor elárulta, hogy nem akarnak sokáig várni az esküvővel.
„Eleinte gondolkoztam rajta, hogy valami extra, külföldi helyen legyen a lánykérés, de közben annyiszor beszélünk róla, miközben átsuhanunk a városon, milyen gyönyörű Budapest, hogy végül az út előtt, múlt hétvégén mondtam Timinek, hogy menjünk el vacsorázni, de előtte sétáljunk egyet. Átsétáltunk az Erzsébet hídon, felmentünk a Gellért-hegyre, aztán a Várkert Bazárba mentünk, majd vissza a Lánchídon át. A doboz a gyűrűvel ott lapult végig a zsebemben, izzadt is a kezem, izgultam, amin nagyon meglepődtem, mert persze arra számítottam, hogy Timi igent fog mondani, de akkor is izgultam” – mesélte korábban a Borsnak a boldog vőlegény.
A titkos esküvőre végül augusztus 16-án került sor.
Ungár Anikó fia már közel négy éve alkot egy párt Oczella Eszterrel, akinek tavaly tavasszal kérte meg a kezét. A fiatalok augusztus 15-én összeházasodtak.
Azt, hogy közeleg az esküvő napja, sejteni lehetett abból, hogy Eszter a barátnőivel Görögországban megtartotta a lánybúcsúját, Baronits Gábor pedig szintén külföldön tartotta a legénybúcsút.
„Sok hagyományt szeretek, így ezt is. Nyilván a legénybúcsú és a lánybúcsú arról szól, hogy a barátainkkal legyünk. Számomra nem arról szól, hogy utoljára egy nagyot bulizzak, mert fogunk még az életben sokat bulizni. Igazából ez most tök jó alkalom arra, hogy Eszter elment a barátnőivel nyaralni, meg én is elmentem az én baráti társaságommal” – mondta a színész a Borsnak.
Az esküvőt különleges helyszínen tartották, és bár a részletekről egyelőre nem nyilatkoztak, az Instagramon közzétett képek sokat elárultak. A rajongók örömmel fogadták a hírt, hiszen a pár már korábban is nyíltan vállalta szerelmét a közösségi médiában. A friss házaspár ugyanis azzal lepte meg követőit, hogy bemutatták a karikagyűrűiket. A fotók mellett egy igazán emlékezetes mozzanatról is beszámoltak: a gyűrűt nem a hagyományos módon adták át, hanem Lili, Baronits Gábor kutyája hozta el hozzájuk. A dobozka a hűséges négylábú nyakörvére volt erősítve, így vált ő is az esemény egyik főszereplőjévé.
Szinte teljesen kizárták a nyilvánosságot, a lehető legnagyobb titokban házasodott össze Fucsovics Márton teniszező és szerelme, Molnár Nini influenszer, táskatervező. A nagy eseményről a Glamour számolt be, s közölt exkluzív fotókat – írja a Magyar Nemzet.
Fucsovics és Nini két éve találtak egymásra, a menyasszony elmondta, rögtön tudta, hogy megtalálta az igazit. A romantikus nászút egyelőre elmarad, de a szerelmesek elutaztak New Yorkba, ahol Marci az amerikai teniszbajnokságon (US Open) vesz részt az esküvő után újdonsült férjként.
