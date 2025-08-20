Nem kell a felhajtás: Curtis és Oczella Eszter is a titkos esküvő mellett döntött

Akadnak szép számmal olyan sztárpárok, akiknek egy habos-babos esküvő az életcélja, rengeteg vendéggel és még több reflektorfénnyel. Azt szeretnék ugyanis, hogy a világ minden pontján értesüljenek arról, hogy összekötötték az életüket Isten színe előtt. Most azonban nem ez a tendencia a trendi, épp ellenkezőleg!

Egyre több sztár dönt a titkos esküvő mellett

(Fotó: Olha Portei/Shutterstock)

Az elmúlt napok, hetek kivétel nélkül a titkos sztáresküvőkről szóltak, amik csak utólag kaptak nyilvánosságot. Egyre több ugyanis az olyan híresség, aki csendben, távol a vakuk villogásától szeretné megélni ezt a módfelett intim pillanatot. A Bors most arra vállalkozott, hogy összegyűjti azokat a sztárpárokat, akik titokban mondták ki a boldogító igent.

Curtis és Judie is a titkos esküvő mellett döntött

A legnagyobb titokban házasodott össze Széki Attila Curtis és Barnai Judit Judie. A nagy napra augusztus 11-én, hétfőn került sor, stílszerűen az újpesti, azaz a IV. kerületi Polgármesteri Hivatalban – a rapper ugyanis nagy Újpest-drukker. Bár nagy felhajtásra nem vágytak, a Bors jelen lehetett közös életük legszebb pillanatain.

A rapper tavaly augusztusban kérte meg a kosaras kezét, augusztus 11-én pedig hivatalosan is férj és feleség lettek

(Fotó: Bors/Bánkúti Sándor)

A ceremónia – ígéretükhöz híven – meghitt volt, de mégis egy könnyed lazaság hatotta át a házasságkötő termet, ahol a családtagjaik és barátaik osztoztak velük a csodálatos pillanatokban. Curtist legidősebb bátyja, Tibor kísérte, Judie pedig az édesanyjával vonult be az anyakönyvvezető elé. A gyűrűket pedig nem más, mint a rapper kisfia, Doncsi hozta, ami mindenkit meghatott. Attila tanúja a legjobb barátja, míg a menyasszonyé a csapattársa volt.

Tóth Dávid és Niki

Tóth Dávid nem a TV2 nagysikerű műsorában, hanem az edzőteremben találta meg élete párját, Timit. A korábbi Nagy Ő márciusban meg is kérte szerelme kezét és már akkor elárulta, hogy nem akarnak sokáig várni az esküvővel.

„Eleinte gondolkoztam rajta, hogy valami extra, külföldi helyen legyen a lánykérés, de közben annyiszor beszélünk róla, miközben átsuhanunk a városon, milyen gyönyörű Budapest, hogy végül az út előtt, múlt hétvégén mondtam Timinek, hogy menjünk el vacsorázni, de előtte sétáljunk egyet. Átsétáltunk az Erzsébet hídon, felmentünk a Gellért-hegyre, aztán a Várkert Bazárba mentünk, majd vissza a Lánchídon át. A doboz a gyűrűvel ott lapult végig a zsebemben, izzadt is a kezem, izgultam, amin nagyon meglepődtem, mert persze arra számítottam, hogy Timi igent fog mondani, de akkor is izgultam” – mesélte korábban a Borsnak a boldog vőlegény.