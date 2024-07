Baronits Gábor édesanyja kitálalt leendő menyéről

A TV2 sztárpárja Baronits Gábor és Oczella Eszter a Totem című műsor forgatásán ismerkedtek meg és szinte azonnal egymásba szerettek. A színész idén márciusban, Horvátországban kérte meg kedvese kezét és valószínűleg hamarosan az esküvőre is sor kerül. De vajon mit szól ehhez Gábor híres édesanyja, a nemzetközileg elismert bűvész Ungár Anikó? Most elárulta, a Palikék Világa című podcastben vallott leendő menyéről.

Baronits Gábor édesanyja elárulta mit gondol fia szerelméről (Fotó: Sulyok László)

Anikó szerint ő és Eszter sok mindenben hasonlítanak, így talán nem véletlen, hogy a fia őt választotta:

Sokszor mondják, hogy általában férfit is úgy választ egy nő, és férfi is úgy választ egy nőt, hogy valamilyen formában az anyját vagy az apját keresi. De ez nem tudatos, viszont valahol talán valóban számít az, hogy mi mindketten nagyon karakteres és két lábbal a földön járó nők vagyunk, mert neki ez egy otthonos érzés volt és számára ez a világon a legtermészetesebb.

– Én nagyon örülök és nagyon boldog vagyok, mert látom az ő boldogságukat és nekem ez a fontos. Tehát ez a dolog nem rólam szól, én csak kívülről látom, hogy Gábor és Eszter abszolút egymásnak valók és nekem ez borzasztó jó, megnyugtató érzés. De nem tennék olyat, hogy bármiben is dominálnék vagy nyomulnék, hogy mit akarok csinálni, mert ez az ő életük – tette hozzá a büszke édesanya.

Baronits Gábor igazi társra talált édesanyja szerint

A híres bűvész arról is mesélt, hogy még Gábor leendő anyósával is nagyon jól kijönnek, a fiatalok el is vitték őket együtt nyaralni:

– Sok időt töltünk együtt, tavaly például elvittek minket mamákat Horvátországba, Eszter mamáját és engem. És Bea, Eszter mamája is ugyanolyan ajándéknak és fantasztikus ötletnek tartotta, hogy elvigyenek minket és így legyünk négyesben, mint én és nagyon jól éreztük magunkat. Annyira megható volt, mert olyan érzés volt, hogy minket itt elkényeztetnek.

Ungár Anikó támogatja fia kapcsolatát, nagyon jól kijönnek Oczella Eszterrel Fotó: Ripost

Úgy gondolom, hogy Eszterben és Gáborban ugyanazok a családi értékek, kötődések vannak meg és ők ebben nagyon egyetértenek, mert Eszternek is nagyon fontos a család és Gábor is úgy élte az életét, a mai napig, hogy a mi kötődésünk nagyon erős. De persze nem olyan értelemben, hogy én rájuk ülök.

– tette még hozzá.