Itt vannak az első fotók! Titokban megnősült a korábbi Nagy Ő

Tóth Dávid nem a TV2 nagysikerű műsorában, hanem az edzőteremben találta meg élete párját, Timit. A korábbi Nagy Ő márciusban meg is kérte szerelme kezét és már akkor elárulta, hogy nem akarnak sokáig várni az esküvővel.
Megismerkedésük után másfél évvel feleségül vette szerelmét Tóth Dávid. A korábbi Nagy Ő boldogabb nem is lehetne, hiszen Timiben találta meg azt a nőt, akivel le akarja élni az életét. Pedig a TV2 műsora után sokáig még csak komoly kapcsolata sem volt. De aztán jött Timi és felforgatta az Exatlon sztárjának életét, akiről tavaly így beszélt:
Nem tudnék egyvalamit kiemelni, hogy mi az, ami megfogott benne, bár nagyon csinos, nagyon okos. Mert minden, vagyis az összkép számított. Hogy intelligens, jó a humorérzéke, és az is tetszett benne, hogy ott ismerkedtünk meg, ahol. Sportos, neki is nagyon fontos az egészséges életmód, ahogy a család is; azonos az értékrendünk! Mindketten társasági emberek vagyunk, szeretünk baráti összejöveteleket rendezni vagy éppen részt venni rajtuk. Szóval, nagyon hasonlóan látjuk a világot.
Az Ázsia Expresszt Kucsera Gáborral megnyerő Tóth Dávid márciusban kérte meg szerelme kezét.
Eleinte gondolkoztam rajta, hogy valami extra, külföldi helyen legyen a lánykérés, de közben annyiszor beszélünk róla, miközben átsuhanunk a városon, hogy milyen gyönyörű Budapest, hogy végül az út előtt, múlt hétvégén mondtam Timinek, hogy menjünk el vacsorázni, de előtte sétáljunk egyet. Átsétáltunk az Erzsébet hídon, felmentünk a Gellért-hegyre, aztán Várkert Bazárba mentünk, majd vissza a Lánchídon át. A doboz a gyűrűvel ott lapult végig a zsebemben, izzadt is a kezem, izgultam, amin nagyon meglepődtem, mert persze arra számítottam, hogy Timi igent fog mondani, de akkor is izgultam!
- mesélte akkor a Borsnak a boldog vőlegény.
Timi persze elcsukló hangon igent mondott, szombaton pedig a legnagyobb titokban össze is házasodtak, amiről a boldog férj Instagram-oldalán tájékoztatta követőit.
Hivatalosan is ez a közös életünk első napja
- írta lapozós posztjához Tóth Dávid szövetségi kapitány.
