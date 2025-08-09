Hiába tagadják a viszonyt, egy helyen nyaralt a sportvilág új sztárpárja

A két játékos közötti kémia nem újkeletű. Már júniusban, a Queen’s Clubban együtt edzettek, és a The Telegraph szerint Carlos Alcaraz kifejezetten Raducanut kérte fel vegyes páros partnernek. A spanyol sztár akkor úgy nyilatkozott: „Régóta ismerjük egymást, könnyű vele lenni, nagyon vicces és okos.” Raducanu pedig hasonlóan meleg szavakkal beszélt róla: „Carlos nagyszerű energiát közvetít, egyszerűen működik köztünk a kémia.”
A találgatások július végén kaptak új lendületet, amikor Raducanu július 28-án feltöltött egy tengerparti fotót az Instagramra, amelyen láthatóan nyugodtan élvezi a versenyszünetet. A több mint 200 ezer kedvelés között ott volt Carlos Alcaraz is – ami önmagában talán ártalmatlannak tűnhet, de a rajongók rögtön kiszúrták a gesztust. „Ez már nem csak tenisz” – írta valaki, míg mások egyenesen „soft launch”-ról, vagyis burkolt párkapcsolati bejelentésről beszéltek a kommentek között.
Most azonban a rajongók egy új nyomot is kiszúrtak: több közösségi médiás fotó és rajongói bejegyzés szerint a két játékos ugyanazon a tengerparti üdülőhelyen tartózkodott. Bár egyetlen közös képet sem posztoltak, a háttérben látható napernyők és a part jellegzetes sziklái megegyeznek. A pletykák szerint a „külön nyaralás” csak látszat, és valójában együtt töltik a szabadidejüket.
Noha hivatalosan "még" nem olyan a kapcsolatuk, mint amire mindenki gondol – hiszen „csak” párosban indulnak együtt az augusztusi US Openen –, a róluk szóló hírek folyamatosan keringenek. A közös pillanatok, a lopott tekintetek és a sokatmondó gesztusok egészen mást sugallnak, mint puszta barátságot. A rajongók pedig addig is, amíg nincs hivatalos bejelentés, szívesen rakják össze a mozaikdarabokat – hiszen a sportvilág új sztárpárjának története éppen most bontakozik ki előttük.
