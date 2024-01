Már nem titkolóznak tovább! Újabb magyar álompár született a sztárvilágban

Fucsovics Márton és Molnár Nini kezdődő kapcsolatát már novemberben kiszúrhatták azok, akik követik a teniszezőt és a divattervezőt az Instagramon. Történt ugyanis, hogy a két híresség együtt lépett le az országból, s meg sem álltak a Maldív-szigetekig, ahol végre kettesben romantikázhattak egy kicsit. Mindeközben sokan nem értették a helyzetet, hiszen ekkor még úgy tudta a nagyvilág, hogy Marci a menyasszonyával, Böszörményi Anett-tel tervezi az esküvőjét...

Fucsovics Márton és Molnár Nini egy pár! (Fotó: Bors)

Esküvő helyett új barátnő

Fucsovics Márton és Böszörményi Anett még 2016-ban ismerkedtek meg egymással, egy évvel később pedig már gyűrű került a barátnő ujjára. Az esküvőre viszont évekig nem került sor, ugyanis a pletykák szerint a szerelmesek kapcsolata igazán olaszos volt, hol együtt voltak, hol nem… A számtalan szakítás ellenére azonban mindig visszataláltak egymáshoz, legalábbis eddig így volt. Tavaly nyáron viszont valami megváltozhatott...

Marci és Anett oldaláról eltűntek a közös képek, még az eljegyzésről készült posztot is törölték 2017-ből. Ezeket a fotókat most már a Ninivel közös emlékek váltották fel!

Nem titkolóznak tovább

Bár a lebukásuk igencsak filmbe illő volt, tekintve, hogy Nini a manikűrjével árulta el magukat, úgy tűnik, hogy most már nem is titkolóznak tovább. Az új esztendő beköszöntével ugyanis egy videót rakott ki a divattervező az oldalára, melyben egy-két képkocka erejéig Fucsovics Márton is látható. Ha pedig ez még nem lenne elég, a teniszező még egy szívecskét is biggyesztett Nini posztja alá, ezzel véget vetve a találgatásoknak.

Az viszont már csak tényleg hab a tortán, hogy a divattervező repülőre pattant azért, hogy láthassa szerelmét az Australian Open tenisztornán.