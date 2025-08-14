Sztárok üzentek a súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferencnek – egy ország imádkozik érte

Egy ország aggódik a Kossuth-díjas rocklegenda felépüléséért, aki generációk kedvence lett legendás dalai és különleges személyisége miatt. Demjén Ferenc „Rózsi” balesetének híre pillanatok alatt bejárta a sajtót és a közösségi médiát.

Demjén Ferenc hosszas felépülés elé néz, de állapota stabil (Fotó: Mediaworks Archívum)

Demjén Ferenc jobban van, de hosszú a felépülés útja

Demjén Ferenc balesetet szenvedett– így szólt a menedzsment közleménye, amit a zenész hivatalos Facebook- és Instagram-oldalán tettek közzé a tegnapi napon. A poszt szerint a Kossuth-díjas énekes otthonában felső combtörést szenvedett, és azonnali műtéti beavatkozásra volt szüksége. A felépülés hosszú hetekig eltarthat, ezért a már lekötött Demjén Ferenc koncert-dátumok el lesznek halasztva.

A közlemény megható sorai mellett Bodrogi Gyula is üzent a Borson keresztül:

Nagyon aggódom barátomért, a zseniális énekesért! Tudom, milyen idős korban törést szenvedni, én magam is átestem rajta. Csak a gyógyulásra koncentráljon, és remélem, hamar újra a színpadon láthatom!

– mondta.

A baleset Demjént éppen pályája második fénykorában érte, hiszen a tavaly bemutatott Demjén Ferenc film, a Hogyan tudnék élni nélküled? hatalmas sikert aratott, és már a második rész forgatása is zajlik. Rózsi a napokban tért volna vissza a stábhoz, hogy újra együtt idézzék fel legendás pillanatait és a feledhetetlen Demjén Ferenc dalok hangulatát.

A stáb tagjai közül többek között Marics Peti üzent a Tények Plusz kameráin keresztül:

Nagyon várjuk vissza a forgatásra, hogy együtt élhessük át újra a legendás dalokat.

Kirády Marcell hozzátette:

Három napja még együtt álltunk a színpadon, és nagyon sok hasonló élményt szeretnék még vele.

Az eset kapcsán a Hogyan tudnék élni nélküled? és a Futni mentem sztárja, Ember Márk is megszólalt, aki a Borson keresztül üzent a legendának:

Amint megtudtam, hogy mi történt, azonnal írtam Rózsa Istvánnak, Demjén Ferenc menedzserének, az egész menedzsmentnek, hogy adja át: sokat gondolunk rá, valamint a Hogyan tudnék élni nélküled? stáb nevében is gyors felépülést kívánunk neki, mert mindannyiunkat megrázott a hír

– osztotta meg.