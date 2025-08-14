Sztárok üzentek a súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferencnek – egy ország imádkozik érte

Egy ország aggódik a Kossuth-díjas rocklegenda felépüléséért, aki generációk kedvence lett legendás dalai és különleges személyisége miatt. Demjén Ferenc „Rózsi” balesetének híre pillanatok alatt bejárta a sajtót és a közösségi médiát.
Demjén Ferenc balesetet szenvedett– így szólt a menedzsment közleménye, amit a zenész hivatalos Facebook- és Instagram-oldalán tettek közzé a tegnapi napon. A poszt szerint a Kossuth-díjas énekes otthonában felső combtörést szenvedett, és azonnali műtéti beavatkozásra volt szüksége. A felépülés hosszú hetekig eltarthat, ezért a már lekötött Demjén Ferenc koncert-dátumok el lesznek halasztva.
A közlemény megható sorai mellett Bodrogi Gyula is üzent a Borson keresztül:
Nagyon aggódom barátomért, a zseniális énekesért! Tudom, milyen idős korban törést szenvedni, én magam is átestem rajta. Csak a gyógyulásra koncentráljon, és remélem, hamar újra a színpadon láthatom!
– mondta.
A baleset Demjént éppen pályája második fénykorában érte, hiszen a tavaly bemutatott Demjén Ferenc film, a Hogyan tudnék élni nélküled? hatalmas sikert aratott, és már a második rész forgatása is zajlik. Rózsi a napokban tért volna vissza a stábhoz, hogy újra együtt idézzék fel legendás pillanatait és a feledhetetlen Demjén Ferenc dalok hangulatát.
A stáb tagjai közül többek között Marics Peti üzent a Tények Plusz kameráin keresztül:
Nagyon várjuk vissza a forgatásra, hogy együtt élhessük át újra a legendás dalokat.
Kirády Marcell hozzátette:
Három napja még együtt álltunk a színpadon, és nagyon sok hasonló élményt szeretnék még vele.
Az eset kapcsán a Hogyan tudnék élni nélküled? és a Futni mentem sztárja, Ember Márk is megszólalt, aki a Borson keresztül üzent a legendának:
Amint megtudtam, hogy mi történt, azonnal írtam Rózsa Istvánnak, Demjén Ferenc menedzserének, az egész menedzsmentnek, hogy adja át: sokat gondolunk rá, valamint a Hogyan tudnék élni nélküled? stáb nevében is gyors felépülést kívánunk neki, mert mindannyiunkat megrázott a hír
– osztotta meg.
Nem csak a filmes és zenei kollégák, de a teljes magyar könnyűzenei élet megmozdult. Pataky Attila és Zalatnay Sarolta szerint Rózsi „a halhatatlanok közé tartozik”, és bíznak benne, hogy mielőbb felépül. Leslie Mándoki hangsúlyozta, milyen pótolhatatlan szerepet tölt be a magyar rockzenében, Frenreisz Károly pedig reméli, hogy hamarosan újra élőben szólhatnak a dalok.
Nagy Feró és Németh Alajos „Lojzi” TV2-nek küldött üzenetükben kiemelték:
Minél előbb gyógyulj meg, mert nagyon nagy szükségünk van rád!
Az online térben is özönlenek a jókívánságok: Instagramon Hevesi Tamás fejezte ki együttérzését, Facebookon pedig Bangó Margit szólt hozzá a bejegyzéshez, aki így fogalmazott:
Kérem Istent, minél hamarabb gyógyítson meg téged a mi örömünkre! Szeretettel gondolok rád, és imádkozom érted.
A rajongók különösen megható fotókat osztanak meg Demjén Ferenc fiatalon készült képeiből, felidézve a ’70-es, ’80-as évek aranykorát, amikor a magyar rock egyik legfényesebb csillagaként hódította meg a színpadokat. Most ezek az emlékek és a közös imák adhatnak erőt a felépüléshez.
Egy biztos: Demjén Rózsi nélkül szegényebb a magyar könnyűzenei élet – de minden jel arra mutat, hogy az ország kedvence harcos lélek, aki nem hagyja, hogy egy baleset hosszú időre elvegye tőle a színpadot. A rajongók pedig már most számolják a napokat, mikor hallhatják újra élőben a legendás sorokat.
