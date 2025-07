Már készül is a Hogyan tudnék élni nélküled folytatása! Ez a színész viszont nem jelent meg a Demjén-film sztárjai közül

Tavaly karácsony óta Demjén Ferenc slágereitől zeng Magyarország összes filmszínháza. A Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés vígjáték nagyon hamar megszerettette magát a hazai és a határon túli magyar közönséggel is, sőt, a Törőcsik Franciska, Ember Márk, Brasch Bence és Marics Peti neveivel fémjelzett alkotás még a tengerentúlon is bemutatásra került. A hihetetlen népszerűségnek meg is lett az eredménye, ugyanis a Goda Krisztina és Kormos Anett tollából származó, illetve Orosz Dénes által rendezett mű tavasszal rekordot döntött, és a rendszerváltás óta megjelent legnézettebb magyar filmnek mondhatja magát. Egy ekkora sikerű alkotást nem folytatni olyan lenne, mint üres kapura kihagyni a ziccert, és ezt a Hogyan tudnék... alkotói és szereplői is jól tudják.

A Hogyan tudnék élni nélküled? a legnézettebb magyar film a rendszerváltás óta (Fotó: Bánkúti Sándor)

Már javában zajlik a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. készítése

A második felvonást már a múlt hónapban beharangozta Kirády Attila, producer, a MOZ.GO filmfesztiválon, ahol az egyik forgatókönyvíró, Goda Krisztina, majd a Borsnak maga Demjén Ferenc is megerősítette: már gőzerővel dolgoznak a szkripten, mellyel kapcsolatban most maguk a mozi szereplői tettek nagy bejelentést a közösségi médiában. Törőcsik Franciska ugyanis Instagramon és Facebookon is megosztott egy képet, ahol a rekordokat egymásra halmozó Hogyan tudnék élni nélküled? szereplőbrigádja látható, és az alábbi örömhírrel tette közzé a fotót:

Megvolt az olvasópróbája a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. részének…

– írja a Hunyadi-sorozat sztárja.

Hová tűnt Ember Márk?

A kommentelők amennyire örültek a második fejezet bejelentésének, nem tudták nem kiszúrni Ember Márk hiányát a közös képről. Az időközben az Aranyalbumot is bezsebelő Demjén-film Tatai Gergője egy másik próbája miatt nem tudott részt venni az eseményen. Ezt a mozi producere, Kirády Attila árulta el a Borsnak, aki lapunkkal még azt is megosztotta, mikor kezdődnek el a második fejezet munkálatai, és mit várhatnak a fanatikusok a folytatástól:

Augusztus közepén kezdődik a forgatás, az első részhez hasonlóan szintén a Balatonon fognak zajlani a munkálatok. A főbb szereplők közül mindenki vissza fog térni, a sztori pedig pár évvel az előző film végét követően veszi fel a fonalat.

– árulta el lapunknak a sikerfilm megálmodója.