Mennyire ismered Demjén Ferenc dalait? Tedd próbára magad ezzel a retró kvízzel

Korábban beszámoltunk róla, hogy Demjén Ferenc combnyaktörést szenvedett az otthonában. A rajongók nagyon aggódnak érte, sokan imádkoznak, hogy felépüljön a balesetet követő beavatkozás után. Az énekes, dalszövegíró, zenész karrierje 1964-ben indult Budapesten, fülbemászó dalai generációkra voltak komoly hatással. Lássuk, te mennyire ismered Demjén Ferenc dalait, és életét? Tedd próbára a tudásod, és töltsd ki a kvízt!

Ha igazi Demjén Ferenc rajongó vagy, ezekre a kvízkérdésekre tudnod kell a választ!

Fotó: Flajsz Peter / 24 Óra

Demjén Ferenc retró dalkvíz