Mennyire ismered Demjén Ferenc dalait? Tedd próbára magad ezzel a retró kvízzel

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 11:35
magyar sztárénekesDemjén Ferenc
Magyarország sok kivételes énekessel büszkélkedhet. Közéjük tartozik Demjén Ferenc is, aki generációk szívébe lopta be magát érzelmes dalaival. Lássuk, te mennyire ismered a munkásságát? Tedd próbára magad a kvízünkkel!
Szekáry Zsuzsanna
Korábban beszámoltunk róla, hogy Demjén Ferenc combnyaktörést szenvedett az otthonában. A rajongók nagyon aggódnak érte, sokan imádkoznak, hogy felépüljön a balesetet követő beavatkozás után. Az énekes, dalszövegíró, zenész karrierje 1964-ben indult Budapesten, fülbemászó dalai generációkra voltak komoly hatással. Lássuk, te mennyire ismered Demjén Ferenc dalait, és életét? Tedd próbára a tudásod, és töltsd ki a kvízt!

Demjén Ferenc, Demjén Rózsi, énekes, kvíz, koncert, motor
Ha igazi Demjén Ferenc rajongó vagy, ezekre a kvízkérdésekre tudnod kell a választ!
Fotó: Flajsz Peter /  24 Óra

Demjén Ferenc retró dalkvíz

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik zenekarban nem lépett fel rendszeresen Demjén Ferenc?

Nosztalgiázz az énekes egyik legismertebb dalával:

Töltsd ki ezeket a kvízeket is:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
