Orbán Viktor üzent a combtörést szenvedett Demjén Ferencnek

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Demjén Ferenc felső combtörést szenvedett az otthonában egy véletlen baleset következtében, és műtéti beavatkozásra volt szüksége. A Borsnak azt is megtudta, hogy történt az ijesztő eset.
Az ikonikus énekes, dalszerző a lépcsőről esett le.
A további körülményekről és a beavatkozás eredményéről egyelőre nincsenek hírek, de a zenészt rengetegen támogatják, és közösségi oldalait is elárasztják jókívánságokkal. Még Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is üzent:
Gyors gyógyulást kívánok!
- írta a Demjén Ferenc oldalán megjelent Facebook-bejegyzés alá a kormányfő.
