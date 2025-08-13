Orbán Viktor üzent a combtörést szenvedett Demjén Ferencnek

UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 19:05 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 13. 19:06
balesetOrbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök hozzászólásban üzent a zenésznek. Demjén Ferenc felső combtörést szenvedett.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Demjén Ferenc felső combtörést szenvedett az otthonában egy véletlen baleset következtében, és műtéti beavatkozásra volt szüksége. A Borsnak azt is megtudta, hogy történt az ijesztő eset.

Demjén Ferenc
Demjén Ferenc felső combtörést szenvedett az otthonában egy véletlen baleset következtében Fotó: Cseh Gábor

Az ikonikus énekes, dalszerző a lépcsőről esett le. 

Orbán Viktor is üzent Demjén Ferencnek

A további körülményekről és a beavatkozás eredményéről egyelőre nincsenek hírek, de a zenészt rengetegen támogatják, és közösségi oldalait is elárasztják jókívánságokkal. Még Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is üzent:

Gyors gyógyulást kívánok!

- írta a Demjén Ferenc oldalán megjelent Facebook-bejegyzés alá a kormányfő.

 

