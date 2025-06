Balogh Tamásné a Szerencsekerék forgatásán: „A bugyimat meg otthagytam...”

Ha a cím és bevezető elolvasása után még itt vagy, akkor számodra biztosan nem is lesz olyan megterhelő Balogh Tamásné története, mint ahogyan azt elsőre gondoltuk. A fenti gondolatok mentén, több irányt is vehet a történet, de szinte biztosak vagyunk benne, hogy a valóságra, csak nagyon kevesen tippelnének. De, hogy ne húzzuk tovább az időt, leírjuk úgy, ahogy van: A Séfek Séfe című sikerműsorból megismert Balogh Tamásné, egy luxusszálloda liftjében könnyített magán. Magyarán megmondva, a felvonóba pisilt…

Balogh Tamásné Eszter úgy érezte, hogy a szerencsekerék stúdiója a legalkalmasabb hely a színvallásra (Fotó: TV2)

Balogh Tamásné férje oldalán különös élményt élt át: „Két másodperccel a cél előtt feladtam...”

Most hagyunk egy szusszanásnyi időt, hogy a fenti információt mindenki értelmezni tudja. De most jöjjön a lényeg! Balogh Tamásné a Szerencsekerék hétfői adásának felvételén elérkezettnek látta az időt, hogy játékostársaival, Galambos Lajossal és Kuna Valériával, illetve Kasza Tibivel megossza történetét, melynek végén, bugyi nélkül hagyta el a budapesti szállodát. „Kedves ismerőseim eljöttek vidékről és felmentünk együtt a budai várba, a nagy, nyári melegben. Van ott egy nagyon jó kis rooftop bár, ahol szerettünk volna meginni egy jó koktélt, de telt ház volt, így nem fogadtak minket. Már nagyon kellett pisilnem és úgy voltam vele, hogy már kibírom odáig, de mivel nem tudtunk beülni, így lefelé a liftben, két másodperccel a cél előtt feladtam...De még szerencse, hogy nem nadrágban voltam” – avatta be a részletekbe a nézőket, de itt még nem állt meg.

A bugyimat meg otthagytam az említett hotelben

– hangzik majd el Balogh Tamásné különös vallomása a Szerencsekerék hétfői adásában.

Hogy a Séfek séfe sztárja szerencsével járt -e, vagy Galambos Lajos, esetleg Kuna Valéria mellé szegődött -e a szerencse, az kiderül hétfő este a TV2 képernyőjén, közvetlenül a Tények Plusz után.