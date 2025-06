Galambos Lajos elárulta, mi lett a lenyúlt félmilliója sorsa

Hogy mi volt előbb, a tyúk, vagy a tojás? Vagyis a majdnem gyors reakcióidő Galambos Lajos hírnevének szólt-e, vagy az egyszeri, földi halandó is órák alatt visszakapná a pénzét, ha a trombitáshoz hasonló helyzetbe kerülne? Ez az a kérdés, amire remélhetőleg sosem kapunk majd választ, vagyis bízzunk benne, hogy a technika ördöge a jövőben nem fizettet félmillió forintot senkivel egy alig 20 perces parkolásért. Sem az érintett plázában, sem sehol máshol… No, de mi is történt pontosan? Ahogy arról a Bors még csütörtökön elsőként beszámolt, nagyot nézett az ország trombitása, amikor a budai bevásárlóközpont parkolóórája több, mint félmillió forintot vont le a kártyájáról, miután húsz perccel az érkezése után elhagyta a parkolóházat. Galambos Lajos akkor így nyilatkozott lapunknak:

Galambos Lajos parkolása félmillióba került (Fotó: Böszörményi Lilla)

Galambos Lajos: „Picivel több mint félmillió forintot emelt le a számlámról az automata”

„Nem térek magamhoz!”

Láttam már néhány túlárazott dolgot életem során, de ezzel a parkolási díjjal szerintem egy kicsit átvertek

„Annyi történt, hogy beugrottam a bevásárlóközpontba néhány írószerért. Nagyjából tizenöt, maximum húsz percet voltam bent. Ennyi idő, sőt ennél jóval több is ingyen szokott lenni, de most kifelé menet nem nyílt fel a sorompó. Gyanútlanul odaérintettem a kártyámat és miután kihajtottam, láttam, hogy picivel több mint félmillió forintot emelt le a számlámról az automata” – mondta akkor Lajcsi, aki leginkább azt nehezményezte, hogy nem kapott egyértelmű tájékoztatást arról, hogy mi is a cég szándéka és mikor kívánják rendezni az egyértelmű és drága fiaskót.

Lajcsi parkolási ügye után ezentúl nem szívesen hajt be zárt parkolóházakba (Fotó: Bors)

„A jövőben biztosan inkább az utcát választom parkolási céllal”

Ugyanakkor érdekes és tanulságos tény, hogy miután a Bors is becsatlakozott a megoldás keresésébe és felkerestük az érintett plázát, alig egy óra leforgása alatt visszautalták Galambos Lajos pénzét. „Azt gondolom, hogy a nyilvánosság nem tesz jót egy ilyen esetnek. Illetve jót tehet az elszenvedőnek, de annak, akinek a hiba a gépezetében van, bizonyosan nem. A történet kirobbanása után, nagyon hamar jelentkezett a bevásárlóközpont marketingese, aki egyébként az első olyan ember volt, aki elnézést kért tőlem a több mint félmilliós „lehúzást” követően és jelezte, hogy már intézkedett az azonnali kártalanításról. Ezt követően egy óra múlva vissza is került a számlámra a teljes összeg. A hölgy hozzátette, hogy nem szeretné, ha emiatt rossz szájízzel gondolnék rájuk. Én erre csak azt válaszoltam, hogy a jövőben biztosan inkább az utcát választom parkolási céllal és nem a parkolóházukat. Kárpótlásként felajánlott néhány mozijegyet” – számolt be a fejleményről Lajcsi, aki az esetből levonta a megfelelő tanulságot.