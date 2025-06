Szépségkirálynő nyúlta le 10 millióval Kasza Tibit

Veress Eszter és a Szerencsekerék műsorvezetője hamar egymásra hangolódtak a csütörtöki adás forgatásán. Olyannyira, hogy a szépségkirálynő végül Kasza Tibivel együtt hívta fel az édesapját, hogy elújságolják a több mint 10 millió forintos rekordnyeremény hírét.

Veress Eszter elvitte a Szerencsekerék honi történetének legnagyobb nyereményét (Fotó: Tv2)

Szépségversenyről szépségversenyre hódít a Szerencsekerék nagy nyertese

Veress Eszter ugyanakkor ismerős lehet azoknak, akik nyomon követik a honi szépségversenyek mezőnyét és alakulását. A fiatal lány ugyanis rutinos versenyzőnek számít. 2023-ban második udvarhölgynek választották a Miss Olympians Beach névre keresztelt versenyen, ahol a közönségdíjat is elhozta. Egy évre rá pedig Pest Vármegye szépének választották. Eszter idén még magasabbra tör, hiszen nem csak hogy elindult az idei Miss World Hungary szépségversenyen, de be is jutott a fináléba, amire most vasárnap kerül sor és melyet a Dunán nézhetnek majd meg az érdeklődök.

Brasch Bence sem tudta megállítani a győzelem felé robogó Esztert (Fotó: TV2)

Veress Eszter: „Lesokkolt, de nagyon boldog voltam, hogy ennyire szerencsés vagyok”

No, de térjünk vissza a TV2 Szerencsekerék című műsorához, ahol Eszter végül brillírozott. A szépség most a Borsnak árulta el, hogy érezte magát a stúdióban Kasza Tibi és Balogh Eleni mellett, valamint azt is, hogy mit tervez a 10,5 milliós nyereményével. „Az esélytelenek nyugalmával vágtam bele a Szerencsekerékbe, de nagyon élveztem a forgatást. Korábban nem volt erősségem ez a játék, általában nem igazán találtam az összefüggéseket.

Elsősorban szórakozni mentem, így nagyon meglepődtem, hogy ekkora nyereménnyel távoztam.

A végjátéknak is úgy mentem neki, hogy mennyire ciki lesz, ha elbukom, aztán körbenéztem, láttam, hogy mindenki örül, akkor kezdtem realizálni, mi is történt valójában. Lesokkolt, de nagyon boldog voltam, hogy ennyire szerencsés vagyok, utána pedig hirtelen az jutott eszembe, hogy vajon mihez is kezdjek majd a nyereménnyel. Egyelőre nem döntöttem el, hogy mire fordítom ezt az összeget, de a nagy részét tanulásba vagy valamilyen vállalkozásba fektetem majd, emellett a régi autómat is szeretném lecserélni” – mondta a fiatal szépség, aki vasárnap akár egy újabb, életmegváltoztató győzelmet is behúzhat, ha az ítészek őt találják majd a legszebbnek a Miss World Hungary döntőjében.