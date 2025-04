Balogh Tamásnénak bejött az élet: Hajóúton nyerte a következő körutazást

Balogh Tamásné nevét a Séfek Séfe tavalyi évadában ismerte meg az ország, s bár a hatodik évadot nem ő nyerte meg, az ismertséget mindenképpen besöpörte, népszerűsége azóta sem csökken, sőt!

Balogh Tamásné Eszter pénzügyi tanácsadóként keresi a kenyerét, mindemellett közösségi oldalait is jól működteti (Fotó: archív / hot magazin)

Balogh Tamásné Eszter nem bízza a véletlenre

Az egykori séfjelölt karakteres stílusát és szókimondó megnyilvánulásait nem mindenki díjazta a műsorban, azt azonban nem lehet elvitatni tőle, hogy hamar a nézők középpontjának figyelmébe került; pénzügyi tanácsadóként úgy zsebre vágott mindenkit, hogy a műsor után azóta is könnyűszerrel fenntartja követői érdeklődését. A közösségi médiában aktív, különösen TikTokon tett szert jelentős követőtáborra, ahol humoros tartalmaival szórakoztatja a rajongóit. Egyik élő közvetítése során ígéretet tett arra, hogy a platformon összegyűjtött pénzt állatmenhelyek megsegítésére fordítja, és ezt az ígéretét be is tartotta.

Legfrissebb videójában az „Allure of The Seas” hajó egyik lakosztályát mutatta be, amely egyébként jelenleg a világ legnagyobb luxus utasszállító óceánjáró hajója. Balogh Tamásné férje 35 évvel idősebb Eszternél, de ez mit sem zavarja őket abban, hogy élvezzék az életet, jól működő házasságban élnek.

„Szeretném megmutatni a csodálatos szobánkat, ami tengerre néző, erkélyes kis csoda! Tíz napig ez volt a rezidenciánk!”

- kezdi Eszter, aki a videóban megmutatta, hogy hogyan kell elképzelni egy itt egy kétszemélyes szobát. A rezidenciájukhoz egy franciaágy, kanapé, szekrény, biztonsági séf, íróasztal, televízió, fürdőszoba és erkély is tartozik.

„Az erkélyre bármikor ki tudunk menni és élvezni tudjuk a tengert, ugyanis annyira jó itt a levegő és annyira jól érzem magam, hogy vissza is jövünk, le is foglaltunk már három hajóutat. “- áradozott Eszter, aki hozzátette, hogy van már egy ajándék hajóútjuk is, ami a kaszinónak köszönhető.

Balogh Tamásné és férje ugyanis annyit játszottak és nyertek a hajón lévő kaszinóban, hogy az ezért kapott pontokért egy következő hajóút is kijött belőle. Eszter elárulta, hogy természetesen mindenhová tengeri panorámás, erkélyes szobát foglaltak. Mostani útjuk során tíz napot töltöttek a hajón, a videó készítésének időpontjában éppen Barcelona felé tartottak. Eszter szerint a naplemente és a tenger páratlan élményt nyújtanak, amit megéri megfizetni. Úgy véli, aki ezt egyszer kipróbálja, a jövőben csak ezt a nyaralási formát választja majd.