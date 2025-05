Balogh Tamásné árulja a lakását: Potom 95 millió forintért bárki odaköltözhet

Balogh Tamásné Eszter a Séfek Séfe 6. évadában tűnt fel, és bár kezdetben nagyon megosztó volt, végül hatalmas rajongótáborra tett szert. A sikert saját szlogenes pólókkal és kötényekkel koronázta meg, na meg mindennapos élő főzéseivel. Csakhogy, az utóbbi időben Balogh Tamásné TikTok-oldala nem túl aktív, most kiderült miért.

A Séfek Séfe Balogh Tamásnéja komoly döntést hozott, férjével építkezésre adják a fejüket Fotó: archív/hot! magazin

Balogh Tamásné Eszter kora ellenére nagyon tudatosan építi a jövőjét, hiszen a tévézés és éneklés mellett biztosítási tanácsadóként dolgozik. Ezt nagyon komolyan is veszi, évről évre gyűjti be az elismeréseket a teljesítményével. Mint kiderült, a kemény munka meg is hozza az eredményét, hiszen férjével felújították az otthonukat, és amikor tehetik, utaznak is. A házaspár most azonban komoly döntést hozott a jövőjüket illetően, eladják békásmegyeri otthonukat és kertes házba költöznek.

Most egy kicsit tudatosan vonultam vissza, mert nagyon sok a munka, illetve hamarosan költözni is fogunk. Úgy tervezzük, hogy eladjuk az otthonunkat, utána pedig építünk egy saját házat. A jelenlegi otthonunkat már áruljuk is, így ha megveszik, akkor pár hónapra kiveszünk egy albérletet, amíg felépül az új ház. Úgy érezzük, nekünk és a kutyusainknak is jobb lenne olyan helyen lakni, ahol van kert, de nyilván nem Budapesten belül, hanem valahol az agglomerációban

– mesélte az amatőr szakács.

Kiderült, mennyibe kerül Balogh Tamásné otthona

A 3. kerületi ingatlant már meg is hirdették, nem kevesebb, mint 95 millióért, bár a lakást elnézve ez egyáltalán nem meglepő.

„Tudom, hogy egy panelről van szó, biztos kapom is majd az ívet ezért, de tavaly újítottuk fel, minden tökéletes állapotban van benne. Ráadásul ez egy 74 négyzetméteres, erkélyes, három szobás lakás, ami szerintem megér ennyit” – árulta el.

Balogh Tamásné férje rábólintott az új családtagra

A 30 éves feleség korábban mesélt arról, hogy ha valaha családi házba költöznének, akkor nagyon szívesen hazavinne még egy kiskutyát Bryan és Niko mellé. Úgy tűnik, erre most talán lehetősége is lesz, különösen, hogy Tamás is rábólintott.

Már megbeszéltük, hogy ha elköltözünk, akkor jöhet még egy kutya. Szívesen fogadnék örökbe, viszont mindenképpen törpespiccet szeretnék, de szerencsére vannak fajtamentő alapítványok, így erre is van lehetőség. A vásárlás mellett pedig az szól, hogy szeretném, ha kiskorától velünk lenne, és mi nevelnénk fel. De még semmi sincs eldöntve

– mondta.