Az esküvőjét is beáldozta a Séfek Séfe győztese, nincs más út számára

A Séfek Séfe 2024-es évadának nyertese Szántó Szabolcs a műsor óta szinte egy percet sem pihent. A szakács karrierje teljes gőzzel beindult, ami miatt nem is lehetne boldogabb, hiszen napról napra közelebb kerül az álmaihoz, azaz a Michelin-csillaghoz, na meg a pénzügyi függetlenséghez. Ez persze rengeteg áldozattal és lemondással jár, de Szabi pontosan tudja, máshogy nem érhet célba. A TV2 sztárja erről a rögös útról mesélt most a Borsnak.

Szántó Szabolcs étterme ezerrel pörög Budapesten, míg ő Tállyán is dolgozik (Fotó: Bátor Laca)

Szántó Szabolcs pizzériája hatalmas népszerűségnek örvend, ám a céltudatos győztes nem éri be ennyivel, így emellett egy másik munkát is bevállalt, ami miatt kétlaki életre kényszerült.

A saját pizzériám brutális módon beindult a műsor után, aminek nagyon örülök, de közben elvállaltam Tokaj-Hegyalján egy új szállodai projektet is. Itt executive chefként vagyok jelen csütörtöktől vasárnapig, a többi napot pedig Pesten töltöm. Nagyon nehéz, de egyiket sem akarnám elengedni

– kezdte Szabi.

„Tállyán hihetetlen lehetőségek vannak. Nemrég egy ezerfős rendezvényt bonyolítottunk le, ami számomra teljesen új kihívásokat jelent. De nem ez volt az utolsó ilyen, szóval a mindennapi feladatok mellett folyamatosan készülünk ezekre az eseményekre, július 12-én lesz a következő Nigel Statelyvel. Ráadásul készülnek az új területek is, hamarosan már pezsgőkészítő workshopon is részt lehet venni, ahol az elejétől a végéig végig lehet követni a folyamatot. Sőt, van egy Eat Art nevű kis főzőiskola is, ahol velem lehet kurzusokat venni. Szóval imádom az egészet, de a saját pizzériám sosem adnám fel” – mesélte.

Szántó Szabolcs Séfek Séfe győzelme mindent megváltoztatott az életében (Fotó: Szántó Szabolcs/Barka Galéria Hotel és Étterem)

A Séfek Séfe Szabija is besokall néha

Szabi azt is elárulta, hogy bár álomszerű ez a lehetőség, egyáltalán nem könnyű, sőt, olykor van, hogy azt érzi, nem bírja tovább.

Egyáltalán nem egyszerű az egész, de ha valamit el akarok érni, akkor ez az út hozzá. Már többször is elmondtam, hogy Michelin ajánlásra hajtok, ami nem jön magától, hanem rengeteg belefektetett időt és energiát igényel. Utóbbi még van is, előbbi nem igazán, már csak az ingázás miatt sem, de kezdek hozzászokni

– vallotta be.