Indítsd be a pénzáramlást ezekkel a feng shui tippekkel

A feng shui egy többezer éves, kínai térrendezési módszer, ami nemcsak egy harmonikusabb otthon ígéretét kínálja számodra, de ha tudod, hogyan használd ki, az anyagi bőség elérésében is a segítségedre lehet. Semmi másra nincs hozzá szükséged, csak hogy tudd a trükköket és figyelj.

Így rendezd be az otthonod a feng shui szerint, hogy beinduljon a pénzáramlás

Fotó: FotoHelin / shutterstock

A pénz feng shuija

A feng shui lényege, hogy az energia, a „chi” szabadon áramolhasson a térben, mivel amikor az energia megreked, akkor az élet különböző területein (kapcsolatok, egészség, anyagiak) is elakadásokat okozhat. Épp ezért, ha a célod az anyagi jólét elérése, oda kell figyelned, hogy a pénz-zónádba se kerüljenek olyan tárgyak, amelyek képesek blokkolni ezeket az energiákat.

A Bagua térkép (a feng shui iránytűje) szerint, az otthonod délkeleti része az, amely felelős az anyagi bőségért. Itt helyezkedik el a te személyes pénzsarkod.

Pénzsarok tuning: mit tegyél ide, és mit kerülj el a feng shui szerint

A bőség színei:

Zöld

Lila

Arany

Ezek a színek rezonálnak az anyagi bőség energiáival. Viszont nem kell túlzásba esni és festőbrigádot hívni a lakásba, hogy átpingálják a nappali délkeleti falát. Az is bőven elég, ha beszerzel például egy-két arany képkeretet, lila díszpárnát, ami illik az otthonod színvilágába, azt válaszd. De a legegyszerűbb megoldás, ha néhány zöld növénnyel rendezed be ezt a teret.

Bors-tipp: a bőség növénye a zöld leveleiről híres pénzfa. Ha egy kis extra vonzásra van szükséged, vegyél egy ilyen növényt, és mindenképp a pénzzóna részén helyezd el.

A békát pénzérmével a szájában sokan giccsnek tartják, de a feng shui szerint ez az egyik legerősebb szimbólum, amivel megidézheted a gazdagságot.

Fotó: Nataliya Nazarova / shutterstock

Amit viszont kerülj el: lomok, törött tárgyak és poros felületek

Egy poros, kupis sarok egyébként sem szép látvány. De a feng shui tanai szerint, még a pénzenergiákat is elnyeli. Ezt a törött tárgyak tovább tetézik.

A legjobb, ha semmi olyat nem hagysz elől – főleg ebben a térben – amit nem használsz, nincs funkciója, vagy már nem ép. Tartsd tisztán az otthonodat, ha a pénzügyeidben is rendre vágysz.

Pénzvonzó trükkök

A WC-ajtó mindig legyen zárva, a fedele pedig lehajtva! A feng shui elve, hogy a víz elnyeli a pozitív energiákat is. Mindig legyen rend a bejárat körül! Itt áramlanak be a pozitív energiák. Szerezz be pénzvonzó kristályokat (például: citrin)! Akár dísznek a pénzzónádba, akár ékszernek.

A pénzvonzó feng shui segít, hogy olyan környezetben élhess, amely támogatja az anyagi céljaidat. Nem súgja meg a lottó nyerőszámait, de támogat. Ha követed a tippeket, jobban fókuszálsz majd és könnyebben észreveszed a pénzszerző lehetőségeket.