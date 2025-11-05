Indítsd be a pénzáramlást ezekkel a feng shui tippekkel

A feng shui egy többezer éves, kínai térrendezési módszer, ami nemcsak egy harmonikusabb otthon ígéretét kínálja számodra, de ha tudod, hogyan használd ki, az anyagi bőség elérésében is a segítségedre lehet. Semmi másra nincs hozzá szükséged, csak hogy tudd a trükköket és figyelj.
A feng shui lényege, hogy az energia, a „chi” szabadon áramolhasson a térben, mivel amikor az energia megreked, akkor az élet különböző területein (kapcsolatok, egészség, anyagiak) is elakadásokat okozhat. Épp ezért, ha a célod az anyagi jólét elérése, oda kell figyelned, hogy a pénz-zónádba se kerüljenek olyan tárgyak, amelyek képesek blokkolni ezeket az energiákat.
A Bagua térkép (a feng shui iránytűje) szerint, az otthonod délkeleti része az, amely felelős az anyagi bőségért. Itt helyezkedik el a te személyes pénzsarkod.
Ezek a színek rezonálnak az anyagi bőség energiáival. Viszont nem kell túlzásba esni és festőbrigádot hívni a lakásba, hogy átpingálják a nappali délkeleti falát. Az is bőven elég, ha beszerzel például egy-két arany képkeretet, lila díszpárnát, ami illik az otthonod színvilágába, azt válaszd. De a legegyszerűbb megoldás, ha néhány zöld növénnyel rendezed be ezt a teret.
Bors-tipp: a bőség növénye a zöld leveleiről híres pénzfa. Ha egy kis extra vonzásra van szükséged, vegyél egy ilyen növényt, és mindenképp a pénzzóna részén helyezd el.
Egy poros, kupis sarok egyébként sem szép látvány. De a feng shui tanai szerint, még a pénzenergiákat is elnyeli. Ezt a törött tárgyak tovább tetézik.
A legjobb, ha semmi olyat nem hagysz elől – főleg ebben a térben – amit nem használsz, nincs funkciója, vagy már nem ép. Tartsd tisztán az otthonodat, ha a pénzügyeidben is rendre vágysz.
A pénzvonzó feng shui segít, hogy olyan környezetben élhess, amely támogatja az anyagi céljaidat. Nem súgja meg a lottó nyerőszámait, de támogat. Ha követed a tippeket, jobban fókuszálsz majd és könnyebben észreveszed a pénzszerző lehetőségeket.
Nincs szerencséd a pénzzel? Íme 13 dolog, amit azonnal el kell távolítanod a lakásod pénzsarkából:
