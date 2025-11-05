Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Imre névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Indítsd be a pénzáramlást ezekkel a feng shui tippekkel

lakberendezés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 19:00
harmóniaszerencsefeng shuipénz
Ennyire egyszerű lehet, ha tudod, mit és hova érdemes helyezni! A feng shui évszázados tudása képes megváltoztatni életed energiáit. Ezt kell tenned, hogy a te otthonodban is dolgozzon.
Boncza Léda
A szerző cikkei

A feng shui egy többezer éves, kínai térrendezési módszer, ami nemcsak egy harmonikusabb otthon ígéretét kínálja számodra, de ha tudod, hogyan használd ki, az anyagi bőség elérésében is a segítségedre lehet. Semmi másra nincs hozzá szükséged, csak hogy tudd a trükköket és figyelj.

Pénzvonzó feng shui lakberendezési tippek
Így rendezd be az otthonod a feng shui szerint, hogy beinduljon a pénzáramlás
Fotó: FotoHelin / shutterstock

A pénz feng shuija

A feng shui lényege, hogy az energia, a „chi” szabadon áramolhasson a térben, mivel amikor az energia megreked, akkor az élet különböző területein (kapcsolatok, egészség, anyagiak) is elakadásokat okozhat. Épp ezért, ha a célod az anyagi jólét elérése, oda kell figyelned, hogy a pénz-zónádba se kerüljenek olyan tárgyak, amelyek képesek blokkolni ezeket az energiákat.

A Bagua térkép (a feng shui iránytűje) szerint, az otthonod délkeleti része az, amely felelős az anyagi bőségért. Itt helyezkedik el a te személyes pénzsarkod.

Pénzsarok tuning: mit tegyél ide, és mit kerülj el a feng shui szerint

A bőség színei:

  • Zöld
  • Lila
  • Arany 

Ezek a színek rezonálnak az anyagi bőség energiáival. Viszont nem kell túlzásba esni és festőbrigádot hívni a lakásba, hogy átpingálják a nappali délkeleti falát. Az is bőven elég, ha beszerzel például egy-két arany képkeretet, lila díszpárnát, ami illik az otthonod színvilágába, azt válaszd. De a legegyszerűbb megoldás, ha néhány zöld növénnyel rendezed be ezt a teret.

Bors-tipp: a bőség növénye a zöld leveleiről híres pénzfa. Ha egy kis extra vonzásra van szükséged, vegyél egy ilyen növényt, és mindenképp a pénzzóna részén helyezd el.

Pénzvonzó fen shui arany béka pénzérmével a szájában
A békát pénzérmével a szájában sokan giccsnek tartják, de a feng shui szerint ez az egyik legerősebb szimbólum, amivel megidézheted a gazdagságot.
Fotó: Nataliya Nazarova / shutterstock

Amit viszont kerülj el: lomok, törött tárgyak és poros felületek

Egy poros, kupis sarok egyébként sem szép látvány. De a feng shui tanai szerint, még a pénzenergiákat is elnyeli. Ezt a törött tárgyak tovább tetézik.

A legjobb, ha semmi olyat nem hagysz elől – főleg ebben a térben – amit nem használsz, nincs funkciója, vagy már nem ép. Tartsd tisztán az otthonodat, ha a pénzügyeidben is rendre vágysz.

Pénzvonzó trükkök

  1. A WC-ajtó mindig legyen zárva, a fedele pedig lehajtva! A feng shui elve, hogy a víz elnyeli a pozitív energiákat is.
  2. Mindig legyen rend a bejárat körül! Itt áramlanak be a pozitív energiák.
  3. Szerezz be pénzvonzó kristályokat (például: citrin)! Akár dísznek  a pénzzónádba, akár ékszernek.

A pénzvonzó feng shui segít, hogy olyan környezetben élhess, amely támogatja az anyagi céljaidat. Nem súgja meg a lottó nyerőszámait, de támogat. Ha követed a tippeket, jobban fókuszálsz majd és könnyebben észreveszed a pénzszerző lehetőségeket.

Nincs szerencséd a pénzzel? Íme 13 dolog, amit azonnal el kell távolítanod a lakásod pénzsarkából:

Olvass tovább; tedd még harmonikusabbá az otthonodat a feng shui segítségével!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu