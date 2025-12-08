Szerencsehozó ásvány: ez a kristály mágnesként vonzza életedbe a pénzt

Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 14:00
Ez az egyszerű, mégis varázslatos kő sokkal többet tud, mint hitted. Ha valaha is úgy érezted, hogy rád férne egy kis plusz szerencse az év elején, akkor érdemes megismerkedned azzal a szerencsehozó ásvánnyal, ami segíthet a céljaid elérésben és így az új éved bőséges és sikeres lesz.
Új lendületet hozhat a kvarckristály az életedbe! A szilveszter nem csak a bulizásról, konfettiről és pezsgőről szólhat. Sokan érzik úgy, hogy jó lenne az új évbe tiszta energiákkal, pozitív szándékokkal és egy kis extra támogatással átlépni. Ebben segíthet neked a szerencsehozó ásvány.

Szerencsehozó ásványok szilveszterre
Ezekkel a szerencsehozó ásványokkal vonzhatod magadhoz a gazdagságot
Fotó: Andriana Syvanych /  Shutterstock 
  • A szerencsehozó ásvány támogatást nyújthat az adventi szezonra.
  • Ha jól alkalmazod, kihasználhatod stresszoldó hatásait.
  • 3 jól bevált ásvány-technikával a szerencsét is bevonzhatod.
  • A kristály ereje bármikor felhasználható az év során.
  • Az ásványt szilveszter estéjén érdemes kiegészítőként, ékszerként hordani.

Mitől különleges egy szerencsehozó ásvány?

A kvarc az egyik legismertebb és leghatékonyabb ásvány, mert felerősíti a szándékaidat, segít megtisztítani az elméd, és még a szerencsét is bevonzza.

Mire jó a kvarckristály? 

A kvarckristály képes megtisztítani az energiatered, a lelki blokkjaidat, de a mindennapi stressz által okozott belső feszültségeidet is feloldhatja. A kvarc energiáját használhatod céljaid megerősítésére is: például miközben újévi fogadalmat teszel, tartsd a kezedben, vagy helyezd magad mellé meditáció közben. Akár az ablakpárkányra is kiteheted, hogy a napfény töltse fel, és tisztítsa a környezeted is.

Szerencsehozó ásvány a kvarckristály
A kvarc más kristályok pozitív energiáit is képes felerősíteni
Fotó: Andriana Syvanych /  Shutterstock 

Így készítsd fel a kristályt, hogy meghozza az újévi szerencséd:

Ahhoz, hogy valóban segítse az életedet, törődj vele. Az alábbi 3 egyszerű lépésben megmutatjuk, hogyan hozhatod ki belőle a legtöbbet.

  1. Tisztítás
    A legegyszerűbb módja, ha pár percig folyó hideg víz alá tartod. Ez kisöpri a régi energiákat, és helyet csinál az újaknak.
  2. Feltöltés
    A kvarc jól reagál a napfényre és a holdfényre is. Napsütés: aktivitás, lendület, célok; holdfény: lelki nyugalom, intuíció. Nézd meg, éppen mire van szükséged, és ennek megfelelően válaszd meg az időt.
  3. Programozás
    Egyszerűen csak fogd a kezedbe a kristályt, és csendben mondd el neki (vagy magadnak), hogy mire kéred a támogatását. Például: „Segíts abban, hogy kitartó legyek a céljaimban.”  Ennyi.

De ha nem akarsz konkrét dolgot kérni, ez a mondat is elég: „Hozz szerencsét!” Mondd ki ezt a mondatot háromszor!

Titkos erő

Ha szeretnéd, hogy az újévi céljaid biztosan működjenek, próbáld ki ezt az egyszerű trükköt! Írd le a vágyaidat és terveidet egy füzetbe, majd tedd rá a kedvenc kristályodat. A kő energiája így ráhangolódik a szándékaidra, és segíthet abban, hogy mindig szem előtt tartsd a céljaidat. Ezt bármikor újra előveheted az év során, hogy emlékeztesd magad.

Egy kis varázslat a pezsgő mellé

A szilveszteri szettedet könnyedén feldobhatod egy kvarckristályos karkötővel vagy medállal, így a szerencséd veled lehet az első pillanattól kezdve. De ha nem szeretnéd ékszerként viselni, el is rejtheted a zsebedben vagy a táskádban. A lényeg az, hogy legyen veled, amikor elhangzik éjfélkor a himnusz.

3 mód, hogyan használd fel a kvarckristály energiáit:

