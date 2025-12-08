Szerencsehozó ásvány: ez a kristály mágnesként vonzza életedbe a pénzt

Új lendületet hozhat a kvarckristály az életedbe! A szilveszter nem csak a bulizásról, konfettiről és pezsgőről szólhat. Sokan érzik úgy, hogy jó lenne az új évbe tiszta energiákkal, pozitív szándékokkal és egy kis extra támogatással átlépni. Ebben segíthet neked a szerencsehozó ásvány.

Ezekkel a szerencsehozó ásványokkal vonzhatod magadhoz a gazdagságot

Fotó: Andriana Syvanych / Shutterstock

A szerencsehozó ásvány támogatást nyújthat az adventi szezonra.

Ha jól alkalmazod, kihasználhatod stresszoldó hatásait.

3 jól bevált ásvány-technikával a szerencsét is bevonzhatod.

A kristály ereje bármikor felhasználható az év során.

Az ásványt szilveszter estéjén érdemes kiegészítőként, ékszerként hordani.

Mitől különleges egy szerencsehozó ásvány?

A kvarc az egyik legismertebb és leghatékonyabb ásvány, mert felerősíti a szándékaidat, segít megtisztítani az elméd, és még a szerencsét is bevonzza.

Mire jó a kvarckristály?

A kvarckristály képes megtisztítani az energiatered, a lelki blokkjaidat, de a mindennapi stressz által okozott belső feszültségeidet is feloldhatja. A kvarc energiáját használhatod céljaid megerősítésére is: például miközben újévi fogadalmat teszel, tartsd a kezedben, vagy helyezd magad mellé meditáció közben. Akár az ablakpárkányra is kiteheted, hogy a napfény töltse fel, és tisztítsa a környezeted is.

A kvarc más kristályok pozitív energiáit is képes felerősíteni

Fotó: Andriana Syvanych / Shutterstock

Így készítsd fel a kristályt, hogy meghozza az újévi szerencséd:

Ahhoz, hogy valóban segítse az életedet, törődj vele. Az alábbi 3 egyszerű lépésben megmutatjuk, hogyan hozhatod ki belőle a legtöbbet.

Tisztítás

A legegyszerűbb módja, ha pár percig folyó hideg víz alá tartod. Ez kisöpri a régi energiákat, és helyet csinál az újaknak. Feltöltés

A kvarc jól reagál a napfényre és a holdfényre is. Napsütés: aktivitás, lendület, célok; holdfény: lelki nyugalom, intuíció. Nézd meg, éppen mire van szükséged, és ennek megfelelően válaszd meg az időt. Programozás

Egyszerűen csak fogd a kezedbe a kristályt , és csendben mondd el neki (vagy magadnak), hogy mire kéred a támogatását. Például: „Segíts abban, hogy kitartó legyek a céljaimban.” Ennyi.

De ha nem akarsz konkrét dolgot kérni, ez a mondat is elég: „Hozz szerencsét!” Mondd ki ezt a mondatot háromszor!