Vigyázz velük! Ezek a csillagjegyek hamis barátok!

Csillagjegyünk, horoszkópunk is árulkodik a jellemünkről. Sőt, többet mond el, mint gondolnánk!

Vannak csillagjegyek, akik valójában hamis barátok: vagy egójuk, vagy kétarcúságuk miatt Fotó: 123RF

Mindannyian ismerünk olyan embereket, akik elsőre jó barátoknak tűnnek, azonban egy idő után, amikor kiismerjük őket, sajnos az ellenkezője bizonyosodik be róluk. Noha nem feltétlenül akarnak nekünk ártani, kétségtelen, hogy nem olyan önzetlenek és nyíltak, mint azt eredetileg hittük róluk. A csillagok segítségével leplezzük le, kik is ezek a hamis barátok!

Csillagjegyek, akik csak tettetik, hogy a barátaid

Ikrek: a kétarcú barát

E jegy uralkodó bolygója a kommunikatív, alkalmazkodó, változékony, sokoldalú Merkúr. Épp ezért tapasztalhatjuk azt, hogy az Ikrek az egyik pillanatban elbűvölőek, sármosak, magukkal ragadók, aztán ha mással beszélnek, mintha egy egész más arcukat mutatnák. A közösségi élet élteti őket, mindenkivel megtalálják a közös hangot, ez azonban egyszerre jó és rossz is, hiszen emiatt igazán senkihez sem tudnak úgy kötődni, ahogy azt egy igaz baráttól elvárnánk.

Oroszlán: az önimádó

A Nap uralta Oroszlán kétségtelenül elsősorban a saját maga barátja, csak ezt követően bárki másé. Imád a középpontban lenni, és a körülötte lévők csodálata élteti. Épp ezért nehezen adja át a rivaldafényt másoknak, nehezen vonul háttérbe - pedig egy igaz barát időnként ezt is megteszi a másikért. Ő az, aki egészen addig támogat barátként, amíg az a kapcsolat az ő egóját építi.