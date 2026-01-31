Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Marcella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Horoszkóp az állatövi jegyekkel, ami megmondja, hogy mely párosoknak születik majd rendkívüli gyermekük.

Ennek a 3 csillagjegy-párnak születik a legszebb gyermeke

mágia
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 14:15
párosszerelemcsillagjegyhoroszkóp
Gondoltad volna, hogy a csillagok még a genetikára is hatással lehetnek? Most felfedjük, hogy a horoszkóp alapján melyek azok a csillagjegy-párok, akiknek a legszebb és legtehetségesebb gyermeke születik. Vajon ti is köztük vagytok?
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Vannak olyan állatövi duók, amelyeknél sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy csodálatos gyermekkel áldja meg őket a sors. A horoszkóp szerint ugyanis egyes csillagjegy-párok egyesülése során valami egészen különleges dolog történik. Nézd meg, hogy rajta vagytok-e a listán!

A horoszkóp szerint nagyon jó szülők, akik harmóniában nevelik a gyermeküket.
A horoszkóp szerint bizonyos szerelmeket a bolygók is támogatnak.
Fotó: Shutterstock
  • A Bika nő és a Rák férfi gyermeke nyugodt családi környezetben nő fel.
  • Az Oroszlán nő és a Vízöntő férfi nagyon harmonikus kapcsolatban él egymással.
  • A Szűz nő és a Halak férfi szerelméből egy igazán bájos gyermek születhet.

A horoszkóp szerint ennek a 3 csillagjegy-duónak csodálatos gyermeke születik

Bár a szépség szubjektív, az asztrológia úgy tartja, hogy bizonyos csillagjegy-párosoknál a kisugárzás, az elbűvölő személyiség és a báj tovább öröklődik, azaz nem csupán a külsőről van szó, hanem a karizmáról. A bolygók állásai tehát hozzájárulnak ahhoz, hogy bizonyos szerelmekből valami egészen elképesztő szülessen. Nézzük, hogy a ti kapcsolatotok is köztük van-e?

Bika csillagjegyű nő és Rák csillagjegyű férfi

A Bika jegyű nőkre nagyfokú praktikusság jellemző, miközben romantikus alkatok és kitűnő háziasszonyok, ezért nagy valószínűséggel csodálatos anya válik belőlük, aki mindent megtesz a gyermekéért. Emellett a Rák férfiak nagyon odaadóak, az asztrológia a legjobb apatípusnak tartja őket. Mivel az ilyen szülők kiegyensúlyozott kapcsolatban élnek – hiszen igyekeznek kielégíteni egymás vágyait –, a gyermeküknek is nyugodt családi hátteret tudnak biztosítani. A kicsikre így jellemző az empátia, a tisztelettudó viselkedés és a nyugalom.

Oroszlán csillagjegyű nő és Vízöntő csillagjegyű férfi

Ez a csillagjegy-duó rendkívül különleges, amelyben a magabiztos Oroszlán és a bölcs Vízöntő egyesül, akik példamutatóak gyereknevelés terén, miközben kiegészítik és támogatják egymást. Egy ilyen szerelemből társaságkedvelő, extrovertált gyermek születik, aki könnyedén teremt kapcsolatot másokkal. Mivel a szüleik legjobb tulajdonságait öröklik, rendkívül karizmatikusak és szinte mindenhol középpontba kerülnek.

Szűz csillagjegyű nő és Halak csillagjegyű férfi

Ebben a szerelemben a gyakorlatiasság találkozik az álomvilággal, és bár ez a duó túlságosan ellentétesnek tűnik, mégis lehengerlő párost alkot. A gyermekek ugyanis vidám és őszinte családban nőnek fel, ezért gyors észjárás, kedvesség és tisztelettudó viselkedés jellemző rájuk. Mindemellett pedig egy kis félénkség is megbújik bennük, ami tovább fokozza bájukat.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a csillagjegyekről:

Ezek a horoszkóppal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu