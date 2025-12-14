Vigyázz velük: ez 3 legféltékenyebb csillagjegy, aki maga a zöld szemű szörny

A horoszkópok sok mindent felfednek sorsunkról és jellemünkről: hogyan alakul majd szerelmi életünk, mi a legrosszabb tulajdonságuk vagy éppen, hogy mi vezethet egy kapcsolat végéhez. Léteznek ugyanis olyan emberek, akikben már születésük óta ott lakozik a zöld szemű szörny, a válasz pedig a csillagokban keresendő. Cikkünkből kiderül, melyik a 3 legféltékenyebb csillagjegy.

A horoszkóp elárulja, hogy kik a legféltékenyebb csillagjegyek.

Fotó: Cinemanikor / Shutterstock

A féltékenység bár természetes érzelem, ha túlzása visszük, tönkreteszi a párkapcsolatainkat.

Ez a 3 legféltékenyebb csillagjegy a horoszkóp szerint.

A 3 legféltékenyebb csillagjegy a horoszkóp szerint: vajon te köztük vagy?

A féltékenység egy természetes emberi érzelem, ami rettenetesen meg tudja keseríteni a kapcsolatokat. A zöld szemű szörny akkor bukkan fel, ha valaki úgy érzi, hogy egy számára fontos kapcsolatot veszély fenyeget. Ezt célszerű minél előbb kezelni, mivel hosszútávon szörnyű károkat tehet. De ne gondold úgy, hogy csak szerelmi kapcsolatban bukkanhat fel, ugyanis barátainkra, szeretteinkre, sőt még kollégáinkra is lehetünk féltékenyek. Freud úgy tartja, hogy felbukkanásának oka gyermekkorban keresendő, a bolygók szerint viszont vannak olyanok, akik születésüktől fogva hajlamosabbak a negatív érzelemre. Lássuk, melyek ezek a csillagjegyek.

Skorpió csillagjegy: a biztonság a mindenük

A Skorpiók a legféltékenyebbek az összes jegy közül, szívügyek terén pedig hataloméhesek. Lángol bennük a szenvedély, miközben szeretetükkel elhalmozzák párjukat. Nagyon eltökéltek abban, hogy a legmélyebb szinteken tudjanak kapcsolódni a másikhoz, a komoly, hosszútávú kapcsolatok hívei, ezért inkább kerülik az egyéjszakás kalandokat. Ebből adódóan, ha szerelmesek, nagyon sebezhetőek, mivel teljesen megnyílnak partnerüknek, amit fordítva is elvárnak. Mivel ilyenkor nagyon sebezhetőek, könnyen eluralkodhat rajtuk a féltékenység.

Bika csillagjegy: nehezen nyílnak meg

A Bikák elkötelezett jegyek, akik kitartóan ragaszkodnak ahhoz vagy akire éppen vágynak. Jellemző rájuk a következetesség, a stabilitás, emellett pedig a megbízhatóság, amik hatalmas szerephez jutnak szerelmi életük terén is. Nehéz a közelükbe férkőzni, lassan építenek ki bizalmi kapcsolatot másokkal. A féltékenységre okot adó helyzeteket nem tudják megfelelően kezelni, ezért ilyenkor uralkodóvá válhatnak. Sőt makacs jellemük sem segít megyőzni őket arról, hogy semmi okuk a féltékenységre.