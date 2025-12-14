Vigyázz velük: ez 3 legféltékenyebb csillagjegy, aki maga a zöld szemű szörny

A horoszkópok sok mindent felfednek sorsunkról és jellemünkről: hogyan alakul majd szerelmi életünk, mi a legrosszabb tulajdonságuk vagy éppen, hogy mi vezethet egy kapcsolat végéhez. Léteznek ugyanis olyan emberek, akikben már születésük óta ott lakozik a zöld szemű szörny, a válasz pedig a csillagokban keresendő. Cikkünkből kiderül, melyik a 3 legféltékenyebb csillagjegy.
A féltékenység egy természetes emberi érzelem, ami rettenetesen meg tudja keseríteni a kapcsolatokat. A zöld szemű szörny akkor bukkan fel, ha valaki úgy érzi, hogy egy számára fontos kapcsolatot veszély fenyeget. Ezt célszerű minél előbb kezelni, mivel hosszútávon szörnyű károkat tehet. De ne gondold úgy, hogy csak szerelmi kapcsolatban bukkanhat fel, ugyanis barátainkra, szeretteinkre, sőt még kollégáinkra is lehetünk féltékenyek. Freud úgy tartja, hogy felbukkanásának oka gyermekkorban keresendő, a bolygók szerint viszont vannak olyanok, akik születésüktől fogva hajlamosabbak a negatív érzelemre. Lássuk, melyek ezek a csillagjegyek.
A Skorpiók a legféltékenyebbek az összes jegy közül, szívügyek terén pedig hataloméhesek. Lángol bennük a szenvedély, miközben szeretetükkel elhalmozzák párjukat. Nagyon eltökéltek abban, hogy a legmélyebb szinteken tudjanak kapcsolódni a másikhoz, a komoly, hosszútávú kapcsolatok hívei, ezért inkább kerülik az egyéjszakás kalandokat. Ebből adódóan, ha szerelmesek, nagyon sebezhetőek, mivel teljesen megnyílnak partnerüknek, amit fordítva is elvárnak. Mivel ilyenkor nagyon sebezhetőek, könnyen eluralkodhat rajtuk a féltékenység.
A Bikák elkötelezett jegyek, akik kitartóan ragaszkodnak ahhoz vagy akire éppen vágynak. Jellemző rájuk a következetesség, a stabilitás, emellett pedig a megbízhatóság, amik hatalmas szerephez jutnak szerelmi életük terén is. Nehéz a közelükbe férkőzni, lassan építenek ki bizalmi kapcsolatot másokkal. A féltékenységre okot adó helyzeteket nem tudják megfelelően kezelni, ezért ilyenkor uralkodóvá válhatnak. Sőt makacs jellemük sem segít megyőzni őket arról, hogy semmi okuk a féltékenységre.
Az Oroszlánok imádnak középpontban lenni, ezért nagyon nehezen viselik, ha a párjuk éppen nem rájuk figyel. Ilyenkor ugyanis sérül a büszkeségük, így az is előfordulhat, hogy jelenetet rendeznek. A jegy szülötteire jellemző a szenvedélyesség és a drámaiság, ami szerelmi életükre is nagy hatással van. Az Oroszlánok igyekeznek az örökkévalóságig fenntartani a szenvedélyt és ezért mindent meg is tesznek. Szeretettel és ajándékokkal halmozzák el partnerüket, amit fordítva is elvárnak. Mivel számukra a párkapcsolat egyfajta versengés, a partnerükre is féltékenyek lehetnek akár egy előléptetés kapcsán.
Az alábbi videóból még többet megtudhatsz a horoszkópodról:
Az alábbi cikkeket is érdemes elolvasnod:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.