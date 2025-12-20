A jó szerető fogalma mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szenvedély számít, másnak a figyelem, vagy az, hogy eljuttatja-e a csúcsra a partnere. Az asztrológia persze nem kőbe vésett sorskönyv, de meglepően sokat elárul arról, hogy egyes csillagjegyek milyen szeretők. Lássuk, mit súg a horoszkóp, melyik 3 csillagjegy a legjobb szerető!

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a legjobb szerető – Te vajon köztük vagy? / Fotó: George Rudy

A Skorpió igazán szenvedélyes.

Az Oroszlán szeret adni az ágyban.

A Vízöntőt soha nem felejted el.

Horoszkóp: ez 3 csillagjegy a legjobb szerető

Lássuk, a legjobb szerető csillagjegyek top 3-as listáját a horoszkóp szerint.

Skorpió – szenvedély a védjegye

Ha létezik csillagjegy, amelyet szinte minden horoszkóp a szenvedéllyel köt össze, az a Skorpió. Nem kapkod, nem felszínes, és végképp nem fél az érzelmi intenzitástól. A Skorpió számára az intimitás nem játék, hanem kapcsolódás – testben és lélekben egyaránt.

Ami igazán különlegessé teszi a Skorpiót, az a fókusz. Amikor ott van, tényleg ott van. Figyel, reagál, ráhangolódik, és pontosan érzi, mikor mire van szüksége a másiknak. Nem véletlen, hogy sokan úgy emlékeznek vissza egy Skorpióval való kapcsolatra, mint valamire, ami után nehéz visszatérni a „normálhoz”.

Oroszlán – aki élménnyé teszi a szerelmet

Az Oroszlán számára a szerelem és az intimitás egyfajta ünnep, ahol fontos a hangulat, a játékosság, a kölcsönös rajongás. Szeret adni, de azt is szereti, ha ezt észreveszik.

A legjobb Oroszlán szeretők nemcsak magabiztosak, hanem nagylelkűek is. Számukra öröm a másik öröme, és kifejezetten motiválja őket, ha látják, milyen hatással vannak partnerükre. Ha valaki szereti, ha a másik kezdeményez, dicsér, és nem fél kimutatni a vágyait, az Oroszlán mellett jó helyen van.

Vízöntő – akit nem lehet elfelejteni

A Vízöntő ritkán illik bele a klasszikus „legjobb szerető” kategóriába, mégis sokak számára épp ezért felejthetetlen. Nem a megszokott utakat járja, és nem is akar megfelelni az elvárásoknak. A vele való intimitás inkább kaland, tele váratlan fordulatokkal. Ha valaki szeret új dolgokat kipróbálni, az a Vízöntő.