Megsúgták az égiek, ez a 3 csillagjegy figyelmeztetés nélkül lép ki az életedből

Három csillagjegy híresen alacsony toleranciával rendelkezik a tiszteletlenséggel és a határátlépéssel szemben. Ők azok, akiket ha megbántasz, el is tűnnek az életedből.

Horoszkóp: 3 csillagjegy bármikor képes új életet kezdeni

Fotó: Thanumporn Thongkongkaew / Shutterstock

3 csillagjegy, akinek gyorsan új irányt vehet az élete

Skorpió

Bizony, ő az a jegy, amelyik a legnagyobb eséllyel tűnik el az életedből. Ha valaha megtapasztaltad egy bosszúálló Skorpió haragját, ez valószínűleg nem lep meg. A jegy képviselői nagyon megválogatják, kit és mit engednek be az életükbe. Szenvedélyesek, erős akaratúak és rendkívül bizalmatlanok. Pontosan tudják, kik ők, és egyáltalán nincs problémájuk azzal, hogy bárkit kizárjanak az életükből. Haragtartóak és állandóan rejtett szándékokat keresnek. Ha ilyet találnak, akkor az illetőnek annyi...

Vízöntő

A második helyen a távolságtartó Vízöntő áll. Míg a Skorpió gyanakvó és önvédelmi okokból zár le kapcsolatokat, a Vízöntő egyszerűen nem akar olyasmibe energiát fektetni, ami nem fontos számára. Nem lesz durva, de azonnal érezhető, amikor fejben már elengedett valakit. A jegy képviselői intellektuálisak, függetlenek, és gyakran makacsok is, ami azt eredményezi, hogy alaposan megválogatják, kikkel veszik körül magukat. Nehéz nekik megfelelni, ezért ha megbántod őket, könnyedén kizárhatnak az életükből.

Szűz

Bár a Szűz jegyűeknek több türelmük van, mint az előbbieknek, ez nem jelenti azt, hogy mindent eltűrnek. A Szűz ad egy esélyt – talán kettőt is, ha szerencséd van –, de közben finoman jelzi, melyik az a tulajdonságod, ami idegesíti. Lehetőséged van tehát változni, de ha nem teszed, viszlát. A jegy képviselői őszintén elmondják, miért szakították meg az adott kapcsolatot, de ne reménykedj, visszaútra esély sincs náluk.