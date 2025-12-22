Horoszkóp: velük vigyázz a randiappokon – 3 csillagjegy, aki mindenkit jobbra húz

Manapság rengetegen használnak randiappot annak reményében, hogy végre megtalálják az igazit. Ők azok, akik tüzetesen átnézik a képeket és az adatlapot is, majd csak hosszas mérlegelés után húznak jobbra valakit. Persze ott a másik csoport is, aki eszeveszettül húzogatja a képernyőt, különösebb gondolkodás nélkül. De vajon miért van ez? A válasz a horoszkópban rejlik!

A horoszkóp szerint ők egy randiappon bárkit jobbra húznak.

Horoszkóp: 3 csillagjegy, aki mindenkinek ad egy esélyt

Vannak olyan csillagjegyek, akikben folyamatosan ég a kalandvágy és nagyon extrovertált személyiségek, ezért nem igazán gondolják túl a dolgokat, különösen, ha egy randiappról van szó. Míg mások a születésüktől fogva rendkívül kíváncsi természetek, akik imádnak barátkozni, beszélgetni és kapcsolatokat kialakítani. Nézzük tehát, mely jegy szülöttei veszik lazán a társkeresést és miért!

Kos csillagjegy

A Kosok nagyon rafinált jellemek, ez az oldaluk pedig a társkereső alkalmazásokban is előtör. Ők ugyanis nem hajlandóak komolyan venni a szerelmi életüket, ezért a profilokat sem ellenőrizgetik. Ha valakit már egy kicsit is érdekesnek találnak, jobbra húzzák. A jegy szülöttei gyakran görgethetik az alkalmazást unaloműzés gyanánt és bármikor megdobhatnak egy-egy érdekes üzenettel. Számukra az ismeretlen dolgok tesznek egy randit igazán izgalmassá.

Ikrek csillagjegy

Az Ikrekben folyamatosan ég a kalandvágy és a kíváncsiság, ezért legnagyobb félelmük az unalom. Ők aztán igazi társasági emberek, így szinte bármikor képesek megnyitni az appot, amint akad egy szabad percük. Nem igazán keresik a nagy Ő-t, inkább arra koncentrálnak, hogy minél több embert megismerjenek. Az Ikrek nagyon extrovertált személyiségek, akik kiváló kommunikációs készségekkel rendelkeznek és imádnak éjjelig tartó csevegésekbe bonyolódni.

Mérleg csillagjegy

Mivel a Mérlegek fő mottója a „mi lenne, ha?”, elképzelhető számukra, hogy szinte bárkibe beleszeressenek, ezért szinte mindenkit jobbra húznak. Mivel nekik nem az a céljuk, hogy megtalálják a zsánerüket, így rengeteg embernek adnak esélyt. A Mérlegek nagyon szeretnek flörtölni, ezért az is megeshet, hogy több platformon, akár 5-6 személynek is egyszerre csapják a szelet. Amennyiben azonban valódi randiról van szó, nehezen adják be a derekukat. Csak akkor mennek el egy találkozóra, ha igazán megkedvelték a másikat.