Ez a 3 csillagjegy érzelmileg megfojtja a párját – Ugye te nem vagy köztük?

Most kiderül, melyik az a 3 csillagjegy, amelyik érzelmileg megfojtja a párját a horoszkóp szerint. Ők bizony túlzásba viszik a ragaszkodást!

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy érzelmileg megfojtja a párját – Ugye a te nem vagy ilyen?

Fotó: Evgenyrychko

A Rák visszajelzésfüggő.

A Skorpió néha úgy viselkedik, mint egy pióca.

A Szűz kéretlen tanácsokat ad.

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy érzelmileg megfojtja a párját – Ugye te nem vagy ilyen?

Rák csillagjegy – a szeretetkoldus

A horoszkóp szerint a Rákok nagyon érzelmesek, gondoskodóak. Mélyen tudnak kötődni, de sajnos nagyon bizonytalanok is egyben. Állandó visszaigazolást várnak, nem bírják az egyedüllétet. Az ember egy aprócska kritikát sem fogalmazhat meg, mert attól a Rák összeomlik. Így nagyon nehezen tud fejlődni a kapcsolat.

A Ráknak tudatosan kell figyelnie rá, hogy az önbizalma belülről fakadjon, különben az állandó visszajelzés igényével megfojtja a párját.

Skorpió csillagjegy – a kontrollmániás

A Skorpió szenvedélyes, nagyon odaadó csillagjegy, de közben nehéz nála érzelmileg fullasztóbb csillagjegyet találni. Képes úgy ráakaszkodni a partnerére, mint egy pióca. Mire észbe kapsz, már fürödni sem mehetsz el egyedül. A Skorpió csillagjegy szülötte egy kapcsolatban gyakran érzelmi nyomás alá helyzeti a párját. Gyanakvó még akkor is, ha nincs rá oka, mindent tudnia kell, rendkívül idegesítő tud lenni.

Először is, a Skorpió szeretete túlságosan intenzív tud lenni, másodszor pedig, fontos, hogy tudatosan vegyen vissza a kontrollból, mert előbb utóbb ezzel kinyírja a románcot.

Szűz csillagjegy – a kéretlen segítő

A Szűz megvan róla győződve, hogy az ő megjegyzései csak apró segítségek, amiket puszta szeretetből tesz. Nem veszi észre, hogy a kéretlen tanácsaival az ördögbe kergeti a párját. Állandóan van valami hozzáfűzni valója a dolgokhoz. Ő ezt törődésként éli meg, de a párjában azt az érzetet keltheti, hogy nem elég jó, mindig van mit javítani rajta.

A Szűz csillagjegyűeknek tudatosan oda kell figyelniük, hogy elengedjék a tökéletességet, mert bár rajtuk is lenne mit kritizálni, őket is elfogadják olyannak, amilyenek. Ezért jobb, ha ők is így tesznek és lenyelik a kéretlen tanácsaikat.