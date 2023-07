Időzítsük a varázslatot a Holdhoz! Pénzt és szerelmet is hozhat

Napjainkban már szinte mindenki figyeli a különböző holdállásokat. Hiszen, legtöbbször még azok is elolvassák a horoszkópjukat, akik nem is hisznek benne, és így önkéntelenül is eszükbe juttatják a különböző fázisokat. Ez már csak azért is előnyös, mert a holdállások sok mindenre figyelmeztethetnek minket. Akár egy üzleti projekt, házasságkötés, de még egy tervezett műtét esetében is lehet jelentőségük, és érdemes figyelembe venni őket. A Hold változása már ősidők óta foglalkoztatja az emberiséget, csakúgy, mint a mágia világa. A különböző varázslatok esetében is fontos, hogy figyeljük a fázisokat, állásokat, ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy mikor, milyen mágikus szertartást végzünk el, mert hatással van azok sikerességére is – kezdi a Fanny magazinnak Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Fotó: Pexels (illusztráció)

Újhold

Amikor a Hold ebben a fázisban jár, akkor nagyobb eséllyel tudunk mindenféle új dolgot bevonzani az életünkbe, ami építő jellegű lehet. Például új szerelem, új munka, új bevételi forrás anyagiak terén, esetleg új üzleti partnerek bevonzása vállalkozások esetében. Vagyis, ha valamilyen pozitív és radikális változást szeretnénk az életünkben, akkor az ez időszak tökéletes hozzá.



Tipp: Még a növények ültetését is célszerű újhold idején elvégezni.





Növő hold

Minden olyan mágikus szertartást ilyenkor végzünk, amivel szeretnénk bevételi forrásunkat növelni, vállalkozásunkat bővíteni, gyarapodni. Emellett a termékenységi varázslatoknak is most van itt az idejük nemcsak emberek, hanem állatok, növények esetében is. Ráadásul, ha valakinek az önbizalmát szeretnénk növelni, akkor ebben a fázisban célszerű elvégezni, ahogy a gyógyító erejű mágikus szertartásokat is.





Telihold

Elég csak az égre pillantanunk ahhoz, hogy tudjuk, hogy valóban varázslatos ez a holdállás. Ilyenkor bármilyen mágikus szertartás vagy mágikus praktika nagyobb eredménnyel teljesül be. Sőt, ha megfelelően koncentrálunk a vágyunkra, akkor az is sikeresebb lesz, mint máskor. Emellett ilyenkor ajánlott a védelmi vagy biztonságos utazás miatti mágiákat elvégezni. De a hatékonyabb munkavégzés vagy a kellemes munkahelyi légkör megteremtése is eredményesebb. Ahogy a szerelmi mágiák is, amik vonatkozhatnak boldog párkapcsolatra vagy a meglévő kapcsolat boldogságának a megtartására. Ilyenkor csináljuk a siker mágiákat bármilyen élethelyzetre, például sikeres munkára, üzlet, vállalkozás beindítására. Ahogy jobban célba érnek a kívánságok, kérések, hatékonyabbak a gyógyító és tisztító erejű varázslatok, rontások megszüntetése is.





Fogyó hold

Mindenféle tisztító, megszüntető varázslatot ilyenkor végezzünk. Rossz szokásoktól is ilyenkor tudunk hatékonyabban megszabadulni vagy valamiről leszokni. De ez az elengedés, negatív dolgoktól való megszabadulás és elhárítás ideje is. Könnyebben intünk búcsút a betegségeknek, és zárjuk le a féltékenységet, sérelmeket. Úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az újhold egyfajta nagytakarítás időszaka.





Időzítsünk megfelelően! A különböző holdállások idején nemcsak mágiákat végezhetünk el, hanem ha az adott fázisnak megfelelően az adott életterületünk problémájára vagy kérésére koncentrálunk vagy meditálunk, akkor sokkal gördülékenyebben valósul meg, amit szeretnénk. Hiszen a hold ereje erősítő vagy éppen gyengítő hatású. Ha lehetőségünk van rá, akkor nagyobb horderejű dolgoknál mindig vegyük figyelembe a holdfázisokat, és a megfelelő időszakra tervezzük azokat, mert így biztosabb lesz a siker az életünk minden területén.