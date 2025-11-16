Tedd ezt a hűtődre és bevonzod a bőséget a feng shui szerint

Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 15:15
A konyha az otthon szíve, a hűtő pedig a bőség központja. Nem mindegy, mi van rajta, körülötte, vagy benne, mert a feng shui szerint ezek mind hatnak az energiákra. Néhány apró változtatással te is megteremtheted a harmóniát és a jólétet a saját konyhádban.
Nem is gondolnád, hogy egy egyszerű háztartási gép, például a hűtő, befolyásolhatja az energiákat az otthonodban, pedig a feng shui szerint pontosan így van. A konyha a ház szíve, a hűtő pedig annak energiaközpontja, hiszen itt tároljuk mindazt, ami táplálja a testünket és a lelkünket. Ha tudatosan bánsz vele, harmóniát teremthetsz otthon, és a bőséget is bevonzhatod az életedbe.

Hűtő a konyhában a feng shui szerint
A hűtő ajtaja sokat elárul rólad a feng shui szerint
Fotó: Olga Yastremska, New Africa, Afr / 123RF

A feng shui szerint a hűtő több, mint egy konyhai gép

A hűtő a fém elemhez tartozik a feng shui szerint, ami a stabilitás, a rend és az anyagi biztonság jelképe. Ezért fontos, hogy mindig tiszta és rendezett legyen, a káosz ugyanis megakasztja az energiaáramlást, és ezzel együtt a pénz áramlását is. Ezért fontos, hogy rendszeresen takarítsd, kidobd a régi ételeket, és helyet csinálj az újnak – ez szimbolikusan is a friss energiát hívja be.

Mit ne tegyél a hűtő tetejére?

Sokan a hűtő tetejét tárolónak használják, a feng shui szerint azonban ez nem jó ötlet. A mikrohullámú sütő, a kenyérpirító vagy más elektromos eszköz tűz energiát hordoz, ami ellentétbe kerül a hűtő fém energiájával. Ez a feszültség diszharmóniát okoz a térben, és elzárhatja a bőség útját. A növények és a fa díszek sem illenek ide, mert a fa elem gyengíti a fém energiáját. Sokkal jobb, ha arany, ezüst vagy bronz színű tárgyakat helyezel a hűtőszekrényre, mert ezek erősítik a jóléti energiát.

A rend és a pozitív energia 

A hűtő ajtaja is sokat elárul rólad. Ha tele van régi hűtőmágnesekkel vagy bevásárlólistákkal, eljött az ideje az energiatisztításnak. A feng shui szerint ezek az apróságok a pénz elakadását, a túlterheltséget jelképezik. Helyettük tegyél ki családi fotót, egy motiváló idézetet, vagy valamit, ami örömet okoz. Így a konyhád pozitív energiával telik meg, és jó érzés lesz oda belépni.

Kínai szerencsecsomó
A kínai szerencsecsomó is pénzt hozhat a házhoz
Fotó: Ekachai Lohacamonchai / 123RF

Apró dísztárgyak, amelyek segíthetnek a bőség bevonzásában

A bőséget szimbolizáló díszek a feng shui szerint nem csupán szépek, energetikailag is támogatnak. Tegyél a hűtőre például:

  • egy aranyszínű érmét vagy kínai szerencsepénzt;
  • egy békafigurát érmével a szájában;
  • egy kínai szerencsecsomót.

Ezek mind a jólét, a termékenység és a bőség jelképei. Ha rendet és harmóniát teremtesz a konyhádban, az az életed más területein is érezhető lesz.

