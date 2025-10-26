Kínai horoszkóp: 3 jegyre hatalmas szerencse vár a jövő héten

Heti horoszkópunkból most kiderül, kik lesznek azok, akikre igazán nagy szerencse vár, netán épp a szerelem talál rájuk valamilyen formában. Annyi bizonyos: az október 27-től november 2-ig tartó időszak több jegy életét meg fogja változtatni a kínai horoszkóp szerint. De hogy pontosan kikét? Eláruljuk!
Ló
Engedd, hogy a héten a karizmád átvegye az irányítást! Olyan ember vagy, aki nem fél kockáztatni, és kész megnyerni valakit, akit kiszemel. Könnyen lehet, hogy az október 27-vel kezdődő héten épp te leszel az, aki egy kapcsolatot kezdeményez, egy új szerelem tüzét szítja fel, ugyanakkor az is lehet, hogy egy régi kapcsolatnak adsz egy második esélyt – talán most hevesebben égtek, mint először! Hagyd, hogy a romantika irányítson és igazán szerencsésnek érezheted majd magad! Ideális társad a szenvedélyes Tigris és a hevességednek biztos talajt adó Kecske lehet.
Kutya
Hűséges vagy és elkötelezett: ezek olyan tulajdonságok, melyek nem csak a szerelemben, de az élet minden területén vonzóvá tesznek téged mások szemében. Ez most sem lesz másképp, sőt! Olyan valaki személyében találhat rád a szerelem, aki nem a drámát, hanem a biztonságot helyezi előtérbe. Ezúttal leginkább a Nyúllal és a Tigrissel találhatod meg a közös hangot. Még ha félénkebb típus is vagy, a héten az univerzum arra késztet, hogy nyíltabban vállald fel az ötleteidet, az elképzeléseidet, ami egyenes út a sikerhez, bármit is tűzz ki célul.
Kecske
Elsőre talán kihívásnak tűnhet, de ha nyitott szívvel viseltetsz mások iránt a héten, kedves és törődő leszel, a szerencse és a szerelem is rád találhat. Hallgass arra, mit mond a szíves, a lelked, és oszd meg az ötleteid másokkal anélkül, hogy biztos lennél a következményekben, a sikerben! Két állatövi jegy lehet a segítségedre: a Ló játékosságra, könnyedségre ösztönöz, míg a Disznó érzelmileg biztonságos környezetet teremt számodra. Egész héten figyelj arra, miként kommunikálsz! Tégy apró, de annál fontosabb gesztusokat: köszönd meg, ha valaki valamit tett neked, dicsérj meg valakit, vedd észre az értékeket, és tedd szóvá!
Születési éved határozza meg, mi jellemző rád a kínai asztrológia szerint. Mutatjuk, mely évekhez mely állatjegy tartozik.
Patkány: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Bivaly: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
Tigris: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
Nyúl: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
Sárkány: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Kígyó: 1953,1965,1977,1989,2001,2013
Ló: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Kecske: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Majom: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Kakas: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Kutya: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Disznó: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
