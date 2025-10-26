Kínai horoszkóp: 3 jegyre hatalmas szerencse vár a jövő héten

Heti horoszkópunkból most kiderül, kik lesznek azok, akikre igazán nagy szerencse vár, netán épp a szerelem talál rájuk valamilyen formában. Annyi bizonyos: az október 27-től november 2-ig tartó időszak több jegy életét meg fogja változtatni a kínai horoszkóp szerint. De hogy pontosan kikét? Eláruljuk!

Kínai horoszkóp: 3 jegyre nagy szerencse és szerelem vár az október 27-ei héten Fotó: Unsplash

Heti horoszkóp: rájuk vár szerencse és szerelem a kínai asztrológia szerint

Ló

Engedd, hogy a héten a karizmád átvegye az irányítást! Olyan ember vagy, aki nem fél kockáztatni, és kész megnyerni valakit, akit kiszemel. Könnyen lehet, hogy az október 27-vel kezdődő héten épp te leszel az, aki egy kapcsolatot kezdeményez, egy új szerelem tüzét szítja fel, ugyanakkor az is lehet, hogy egy régi kapcsolatnak adsz egy második esélyt – talán most hevesebben égtek, mint először! Hagyd, hogy a romantika irányítson és igazán szerencsésnek érezheted majd magad! Ideális társad a szenvedélyes Tigris és a hevességednek biztos talajt adó Kecske lehet.

Kutya

Hűséges vagy és elkötelezett: ezek olyan tulajdonságok, melyek nem csak a szerelemben, de az élet minden területén vonzóvá tesznek téged mások szemében. Ez most sem lesz másképp, sőt! Olyan valaki személyében találhat rád a szerelem, aki nem a drámát, hanem a biztonságot helyezi előtérbe. Ezúttal leginkább a Nyúllal és a Tigrissel találhatod meg a közös hangot. Még ha félénkebb típus is vagy, a héten az univerzum arra késztet, hogy nyíltabban vállald fel az ötleteidet, az elképzeléseidet, ami egyenes út a sikerhez, bármit is tűzz ki célul.