Pusztító és teremtő energiák: ezt ígéri a számmisztika a 2024-es évre

Nincs olyan ember, aki ne szeretné tudni, hogy mit tartogat számára a jövő. Ez az év vége közeledtével természetesen mindenkiben felerősödik, ugyanis egy új év ösztönösen újrakezdést, tiszta lapot jelent. Nem véletlen, hogy mindenki a horoszkópokat bújja, a csillagállásokból igyekszik kiolvasni, mi vár rá. Ugyanakkor 2024-ről a numerológia, a számmisztika is gazdagon vall, csupán ismernünk kell a módszert, hogy fejthetjük meg azokat az üzeneteket, amiket a számok hordoznak. Most az Astronet segítségével áruljuk el, mit mondanak a számok a 2024-es évről.

Vajon mit tartogat számunkra 2024? Fotó: Pexels

Ezt tartogatja 2024 számunkra a számmisztika szerint

A 2024-e év számmisztikai elemzése kettős. Egyrészt meg kell vizsgálnunk az évszámot kitevő egyjegyű számok összegét, mely az évet alapjaiban fogja meghatározni, ugyanakkor az összetevők külön-külön árnyalják az így kapott képet. Lássuk hát!

2+0+2+4=8

A 8-as szám a numerológia szerint a leggyorsabb rezgéssel bír, ezáltal benne vannak az ösztönök, az erő, a hatalom, megbújik benne a nagy sikerek, de a bukás lehetősége is. Hozhat gazdagságot, de csak akkor, ha megfontoltak maradunk, és mindenre hagyunk elég időt. A 8-as az agresszió száma is, így jövőre komoly összecsapásokra számíthatunk az élet minden területén. A 8-as ugyanakkor átalakítja a dolgokat: hatalmas ereje lehet pusztító és teremtő energia is, emellett az Igazságosságot is képviseli a világban.

És akkor lássuk, mely értékek árnyalják mindezt!

2: a Hold, a befogadás, a nőiesség, a víz, az érzékenység száma. Együttműködést, labilitást és befolyásolhatóságot is jelezhet. Mivel a következő évben kétszer is szerepel, ez azt jelzi, hogy számíthatunk az emberi összefogásra, az együttérzés erejére is.

0: önmagában nincs energiája, viszont megsokszorozza a mellette álló jegy energiáit, jelen esetben a kettest.

4: materiális szám, stabilitást hoz a káoszba. Jelenléte arra utal, hogy a család értéke kerül előtérbe az év során. Ugyancsak összefogása utal, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez lesz a 2024-es év egyik központi törekvése.