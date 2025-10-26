Horoszkóp: 3 stílusikon csillagjegy, akit mindenki irigyel

Van, aki órákat áll reggel a szekrény és a tükör előtt, mégis úgy érzi, sosem elég menő az aznapi szettje. Aztán ott van az a típus, aki felkap egy pólót meg egy kabátot, és úgy néz ki, mint aki egy divatkatalógusból lépett volna elő. A horoszkóp szerint a stílus nemcsak a ruhákon múlik, hanem a kisugárzáson, az önazonosságon is – és bizonyos csillagjegyeknek ez egyszerűen zsigerből jön.
A Mérlegek körül mindig ott lebeg valamiféle könnyedség. Ők azok, akik tudják, hogyan kell összehangolni a színeket, a mintákat, vagy épp a kiegészítőket anélkül, hogy túlgondolnák a dolgokat. Nem véletlen, hogy a horoszkóp szerint a Mérleg az egyik legnagyobb stílusikon: uralkodó bolygója a Vénusz, a szépség és harmónia planétája.
A Mérleg nő nem fél kísérletezni, ennek ellenére mindig eléri, hogy a végeredmény sose legyen harsány vagy túlzó. Egy elegáns nadrágkosztümöt ugyanúgy tud magabiztosan viselni, mint egy vintage ruhát a turiból. Ráadásul a diplomatikus, kedves személyisége miatt mindenki szívesen fordul hozzá divattanácsért is. Ő pedig imádja megosztani a tudását.
Ha van jegy, aki nem tud és nem is akar láthatatlan maradni, akkor az az Oroszlán. Ő az első, akit észreveszel, amikor belépsz egy buliba – és nemcsak azért, mert lehengerlő a ruhája, hanem mert az egész lénye sugárzik. A horoszkóp szerint az Oroszlán az egyik legerőteljesebb stílusikon, mert számára az öltözködés önkifejezés.
Egy Oroszlán nőnek a divat szórakozás. Szereti a csillogást, a drámai darabokat, és nem riad vissza az aranytól, a vöröstől, vagy mondjuk egy hatalmas fülbevalótól sem. Mindez azonban sosem tűnik esetében erőltetettnek. Egyszerűen olyan magabiztosan viseli a ruháit, hogy mindenki más is kedvet kap kicsit bátrabban öltözködni. Arra ösztönzi a többi csillagjegyet, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból, és hordják azt, amihez csak kedvük van.
A Bikák földhözragadt, stabil természetükről híresek, ha pedig stílusról van szó, elképesztően kifinomult az ízlésük. Ők azok, akik inkább beruháznak egy minőségi bőrtáskára, mint hogy három fast fashion darabot vegyenek.
Az asztrológia alapján a Bikát szintén a Vénusz uralja, ezért zsigeri érzéke van a szépséghez és esztétikához. Az ő stílusa sosem harsány, inkább klasszikus és időtlen. Gondolj egy puha kasmírpulcsira, egy klasszikus farmerre vagy egy elegáns balerina cipőre – ez mind tipikusan Bika-energia. Praktikus, de közben nőies, és mindig van benne egy kis plusz, amiért mások irigykedve figyelik.
Habár veleszületett érzékük van a divathoz, nem kell Mérlegnek, Oroszlánnak vagy Bikának lenned ahhoz, hogy te is stílusikonná válj. A titok az önazonosság. Ne a trendeket hajszold, hanem találd meg, mi áll jól neked, és a különböző darabokat kombináld magabiztosan.
