Horoszkóp: 3 stílusikon csillagjegy, akit mindenki irigyel

Van, aki órákat áll reggel a szekrény és a tükör előtt, mégis úgy érzi, sosem elég menő az aznapi szettje. Aztán ott van az a típus, aki felkap egy pólót meg egy kabátot, és úgy néz ki, mint aki egy divatkatalógusból lépett volna elő. A horoszkóp szerint a stílus nemcsak a ruhákon múlik, hanem a kisugárzáson, az önazonosságon is – és bizonyos csillagjegyeknek ez egyszerűen zsigerből jön.

Fotó: Anna Zhukkova / Shutterstock

3 divatikon csillagjegy, aki a horoszkóp szerint kisujjból kirázza a legtrendibb szetteket

Mérleg

A Mérlegek körül mindig ott lebeg valamiféle könnyedség. Ők azok, akik tudják, hogyan kell összehangolni a színeket, a mintákat, vagy épp a kiegészítőket anélkül, hogy túlgondolnák a dolgokat. Nem véletlen, hogy a horoszkóp szerint a Mérleg az egyik legnagyobb stílusikon: uralkodó bolygója a Vénusz, a szépség és harmónia planétája.

A Mérleg nő nem fél kísérletezni, ennek ellenére mindig eléri, hogy a végeredmény sose legyen harsány vagy túlzó. Egy elegáns nadrágkosztümöt ugyanúgy tud magabiztosan viselni, mint egy vintage ruhát a turiból. Ráadásul a diplomatikus, kedves személyisége miatt mindenki szívesen fordul hozzá divattanácsért is. Ő pedig imádja megosztani a tudását.

Oroszlán

Ha van jegy, aki nem tud és nem is akar láthatatlan maradni, akkor az az Oroszlán. Ő az első, akit észreveszel, amikor belépsz egy buliba – és nemcsak azért, mert lehengerlő a ruhája, hanem mert az egész lénye sugárzik. A horoszkóp szerint az Oroszlán az egyik legerőteljesebb stílusikon, mert számára az öltözködés önkifejezés.

Egy Oroszlán nőnek a divat szórakozás. Szereti a csillogást, a drámai darabokat, és nem riad vissza az aranytól, a vöröstől, vagy mondjuk egy hatalmas fülbevalótól sem. Mindez azonban sosem tűnik esetében erőltetettnek. Egyszerűen olyan magabiztosan viseli a ruháit, hogy mindenki más is kedvet kap kicsit bátrabban öltözködni. Arra ösztönzi a többi csillagjegyet, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból, és hordják azt, amihez csak kedvük van.

Bika

A Bikák földhözragadt, stabil természetükről híresek, ha pedig stílusról van szó, elképesztően kifinomult az ízlésük. Ők azok, akik inkább beruháznak egy minőségi bőrtáskára, mint hogy három fast fashion darabot vegyenek.