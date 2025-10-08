Vigyázat! Ennek a 4 csillagjegynek van a legnagyobb esélye arra, hogy sötét empátává váljon

Sokaknál ez nagyobb kedvességet és együttérzést vált ki a másokkal szembeni viselkedésükben – hiszen ha megérted, miért gondolkodik vagy érez valaki úgy, ahogy, sokkal könnyebb megértéssel fordulni felé.

Mi történik akkor, ha az empátia rossz irányba fordul? Fotó: freepik.com

De mi történik akkor, ha az empátia rossz irányba fordul?

Itt jön képbe a „sötét empata” kifejezés. A sötét empatikus személyek technikailag valóban empatikusak, vagyis jól értik az embereket. Tudják, miért viselkedik valaki bizonyos módon, és milyen érzések állhatnak e mögött. De ahelyett, hogy együttérzést vagy közelséget éreznének, inkább saját céljaik érdekében használják fel ezt a tudást.

Ha előre akarják jelezni a viselkedésedet, meg kell érteniük, mire gondolsz, hogy aztán megpróbáljanak irányítani

– magyarázta Nadja Heym pszichológus a The Guardiannek.

Bár az efféle nárcizmus nem kizárólag egy adott csillagjegyhez kötött, ez nem jelenti azt, hogy ne lenne valószínűbb bizonyos jegyek esetében. Személyiségjegyeik alapján ezek a csillagjegyek a leginkább hajlamosak arra, hogy sötét empátává váljanak:

Skorpió

Sokak számára nem meglepő, hogy a Skorpió szerepel ezen a listán. Mint vízjegy, az empátia és az intuíció szinte második természetük – az ebben a jegyben születettek rendkívül könnyen bele tudják élni magukat mások helyzetébe, és megértik, miért teszik azt, amit tesznek.

A Skorpiónak azonban sötétebb oldala van, mint a másik két vízjegynek, köszönhetően uralkodó bolygójának, a Plútónak. A Plútó a pusztítás, a halál és az újjászületés bolygója, emiatt a Skorpiók nem riadnak vissza a határok vagy a meglévő társadalmi struktúrák lebontásától – még akkor sem, ha ez kizárólag az ő hasznukat szolgálja.

Talán éppen ezért sztereotipizálják őket gyakran manipulatívként, különösen, ha sérült vagy éretlen személyiségről van szó. Ha mindehhez hozzávesszük a Skorpióra jellemző megszállottságot, ez a csillagjegy nagyobb valószínűséggel sodródhat a sötét empátia útjára – különösen, ha nárcisztikus hajlamokat is mutat.

Ikrek

Az Ikreket nehéz beskatulyázni, részben saját kettősségük miatt – bár ezek a társaságkedvelő emberek időnként a legkellemesebb és legszórakoztatóbb társaságnak bizonyulnak, ha érzelmileg nem rendezettek, könnyen hajlamosak lehetnek a sötét empátiához kapcsolódó jellemvonások felé hajlani.