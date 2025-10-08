Vigyázat! Ennek a 4 csillagjegynek van a legnagyobb esélye arra, hogy sötét empátává váljon

Sokaknál ez nagyobb kedvességet és együttérzést vált ki a másokkal szembeni viselkedésükben – hiszen ha megérted, miért gondolkodik vagy érez valaki úgy, ahogy, sokkal könnyebb megértéssel fordulni felé.
Itt jön képbe a „sötét empata” kifejezés. A sötét empatikus személyek technikailag valóban empatikusak, vagyis jól értik az embereket. Tudják, miért viselkedik valaki bizonyos módon, és milyen érzések állhatnak e mögött. De ahelyett, hogy együttérzést vagy közelséget éreznének, inkább saját céljaik érdekében használják fel ezt a tudást.
Ha előre akarják jelezni a viselkedésedet, meg kell érteniük, mire gondolsz, hogy aztán megpróbáljanak irányítani
– magyarázta Nadja Heym pszichológus a The Guardiannek.
Bár az efféle nárcizmus nem kizárólag egy adott csillagjegyhez kötött, ez nem jelenti azt, hogy ne lenne valószínűbb bizonyos jegyek esetében. Személyiségjegyeik alapján ezek a csillagjegyek a leginkább hajlamosak arra, hogy sötét empátává váljanak:
Sokak számára nem meglepő, hogy a Skorpió szerepel ezen a listán. Mint vízjegy, az empátia és az intuíció szinte második természetük – az ebben a jegyben születettek rendkívül könnyen bele tudják élni magukat mások helyzetébe, és megértik, miért teszik azt, amit tesznek.
A Skorpiónak azonban sötétebb oldala van, mint a másik két vízjegynek, köszönhetően uralkodó bolygójának, a Plútónak. A Plútó a pusztítás, a halál és az újjászületés bolygója, emiatt a Skorpiók nem riadnak vissza a határok vagy a meglévő társadalmi struktúrák lebontásától – még akkor sem, ha ez kizárólag az ő hasznukat szolgálja.
Talán éppen ezért sztereotipizálják őket gyakran manipulatívként, különösen, ha sérült vagy éretlen személyiségről van szó. Ha mindehhez hozzávesszük a Skorpióra jellemző megszállottságot, ez a csillagjegy nagyobb valószínűséggel sodródhat a sötét empátia útjára – különösen, ha nárcisztikus hajlamokat is mutat.
Az Ikreket nehéz beskatulyázni, részben saját kettősségük miatt – bár ezek a társaságkedvelő emberek időnként a legkellemesebb és legszórakoztatóbb társaságnak bizonyulnak, ha érzelmileg nem rendezettek, könnyen hajlamosak lehetnek a sötét empátiához kapcsolódó jellemvonások felé hajlani.
Az Ikrek kíváncsisága ebben előnyt jelent számukra – szeretnék megérteni az embereket, még ha ez inkább intellektuális, mint érzelmi szinten történik is. Kíváncsiságuk arra ösztönzi őket, hogy megvizsgálják, miért viselkednek az emberek bizonyos módon, és felismerjék az ehhez vezető mintákat. Ám éppen uralkodó bolygójuk, a Merkúr teszi ezt a tulajdonságot potenciálisan veszélyessé – hiszen a Merkúr az uralkodó bolygója a kommunikációnak, ugyanakkor a „trükkmester” planéta is. Nem véletlen, hogy amikor retrográdba kerül, sokan úgy érzik, minden darabokra hullik.
A Merkúr adja meg az Ikreknek azt a képességet, hogy mindig a megfelelő dolgokat mondják a megfelelő pillanatban – még ha ezek nem is mindig őszinték vagy pontosan úgy értendők, ahogyan elhangzanak. Az Ikrek kedvelik a kétélű kardokat – ami önmagában nem veszélyes, hacsak nem társul nárcisztikus hajlamokkal, amelyek sötét empátiához vezethetnek.
Egyfelől nehéz elképzelni egy Nyilast sötét empataként – ezek az emberek vidámak, nyitott gondolkodásúak, és mindig az igazságot keresik. Az igazság viszont az, hogy néha a nárcisztikus személyiségek éppen ezek mögé a tulajdonságok mögé rejtőznek, és mivel a Nyilasok természetüknél fogva szerethetőek, könnyebben megússzák, ha hátsó szándék vezérli őket.
Hiszen a Nyilasok valóban úgy tűnnek, mintha nagyon törődnének másokkal. Tudásszomjuk és megértésre való törekvésük miatt gyorsan barátságot kötnek bárkivel – hiszen szinte mindent meg akarnak tanulni azoktól, akikkel találkoznak. Ugyanakkor a Nyilas nem arról híres, hogy érzelmileg mélyen kötődne. Emiatt gyakran azt mondják, amit szerintük hallani szeretnél, hogy elkerüljék a valódi elköteleződést. Ráadásul az sem segít, hogy ezek az emberek valóban bölcsek – szimbólumuk Kheirón, a bölcs kentaur a görög mitológiából, és maga a Nyilas uralja a filozófia és tudás kilencedik házát.
Könnyen képesek elhitetni veled, hogy te nem tudsz semmit, míg ők mindent értenek – és ha ez a nárcisztikus hajlamokkal párosul, akkor megvan a tökéletes recept a sötét empátia kialakulásához.
A Bakokat bölcsnek, logikusnak és két lábbal a földön járónak tartják – éppen emiatt könnyen megértik, mit gondolsz, és meggyőzhetnek arról, hogy másképp láss dolgokat.
A Bak különös elegye a befogadó, nőies energiának – amely támogatja az empátiát és a megértést –, miközben uralkodó bolygója a férfias, nyomást gyakorló Szaturnusz. A Szaturnusz a korlátozás, a tekintély és az uralom bolygója – emiatt a Bak gyakran szeretné maga irányítani a dolgokat. Ráadásul a Bak a Tarotban Az Ördög kártyájához kapcsolódik, amely a mérgező kötődésekről és a manipulációról szól. Könnyű belátni, hogyan válhat ez a sokoldalú, összetett csillagjegy egyszerre együttérzővé és megfontolttá, miközben uralkodó, szigorú és manipulatív is lehet – különösen, ha az adott személy hajlamos a nárcisztikus viselkedésre.
Természetesen nem minden Bak sötét empata – sőt, a legtöbb nem az – de ha ezek a tulajdonságok nincsenek tudatosan kezelve, vagy ha az illető nem végez belső munkát önmagán, akkor könnyen elindulhat egy lejtőn.
