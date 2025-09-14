3 csillagjegy, aki valósággal kivirul egy szakítás után

Mindenki számára mást jelent egy szakítás, egy szerelem vége: van, aki teljesen összetörik, magába roskad, valaminek a végeként éli meg a szakítást, gyászidőszakként – míg vannak, akik épp ellenkező hozzáállással kezelik mindezt. Ők azok, akiknél egy párkapcsolat vége valami újnak a kezdete. Ennek köszönhetően ezek a csillagjegyek valósággal kivirulnak, sugároznak, amikor szinglikké válnak. Ők azok, akik épp erre az időszakra időzítik a stílusuk megújulását is: talán egy új, merészebb hajszínnel vagy vágással, netán a gardróbjuk felfrissítésével. De hogy pontosan kikről is van szó? Horoszkópjuk alapján leplezzük le őket!

Ezeknek a csillagjegyeknek a szakítás nem a vég, hanem valami új kezdete Fotó: Bors

Szakítós horoszkóp: csillagjegyek, akik kivirulnak egy szakítás után

Bika

Első csillagjegyünk, a szerelmes Vénusz uralta Bika épp különleges helyzetben van. Ő az, aki rettenetesen összetör, ha szakít. Véget ér számára a világ, megzuhan – ugyanakkor épp ez a megzuhanás készteti arra, hogy megújuljon, hogy újra felfedezze magát, hogy többet hozzon ki magából, mint korábban bármikor. Igen, egy darabig nyalogatja a sebeit, ugyanakkor abban a pillanatban, hogy elhatározza, ideje továbblépni, és nem visszafelé tekintgetni, hanem a jövőbe, onnantól minden megváltozik: eme eltökélt jegy innentől minden energiáját saját magára és a környezetére fordítja, mintha kicserélték volna!

Skorpió

E jegyet az átalakulásért, a megújulásért felelős Plútó uralja, így a Skorpió számára minden átváltozás egy új lehetőség, nem pedig valami rejtélyes, félelemmel teli pillanat. Ő az, aki abban a pillanatban, ahogy szakít, elkezdi levedleni a régi bőrét, hogy egy megújult, továbbfejlesztett énje törhessen a felszínre – olyan valaki, aki tanult a múlt hibáiból, és nem fogja többet átélni azokat. A Skorpió minden egyes tévedésből erőt merít. Ő az, aki nehezen nyit a másik felé, de ha azt megteszi, akkor nagyon tud szeretni. Emiatt egy-egy szakítás után úgy érzi: elárulták. Ez a fájdalom, csalódottság azonban nem padlóra küldi, hanem csak táplálja az átalakulását.