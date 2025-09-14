3 csillagjegy, aki valósággal kivirul egy szakítás után

Mindenki számára mást jelent egy szakítás, egy szerelem vége: van, aki teljesen összetörik, magába roskad, valaminek a végeként éli meg a szakítást, gyászidőszakként – míg vannak, akik épp ellenkező hozzáállással kezelik mindezt. Ők azok, akiknél egy párkapcsolat vége valami újnak a kezdete. Ennek köszönhetően ezek a csillagjegyek valósággal kivirulnak, sugároznak, amikor szinglikké válnak. Ők azok, akik épp erre az időszakra időzítik a stílusuk megújulását is: talán egy új, merészebb hajszínnel vagy vágással, netán a gardróbjuk felfrissítésével. De hogy pontosan kikről is van szó? Horoszkópjuk alapján leplezzük le őket!
Bika
Első csillagjegyünk, a szerelmes Vénusz uralta Bika épp különleges helyzetben van. Ő az, aki rettenetesen összetör, ha szakít. Véget ér számára a világ, megzuhan – ugyanakkor épp ez a megzuhanás készteti arra, hogy megújuljon, hogy újra felfedezze magát, hogy többet hozzon ki magából, mint korábban bármikor. Igen, egy darabig nyalogatja a sebeit, ugyanakkor abban a pillanatban, hogy elhatározza, ideje továbblépni, és nem visszafelé tekintgetni, hanem a jövőbe, onnantól minden megváltozik: eme eltökélt jegy innentől minden energiáját saját magára és a környezetére fordítja, mintha kicserélték volna!
Skorpió
E jegyet az átalakulásért, a megújulásért felelős Plútó uralja, így a Skorpió számára minden átváltozás egy új lehetőség, nem pedig valami rejtélyes, félelemmel teli pillanat. Ő az, aki abban a pillanatban, ahogy szakít, elkezdi levedleni a régi bőrét, hogy egy megújult, továbbfejlesztett énje törhessen a felszínre – olyan valaki, aki tanult a múlt hibáiból, és nem fogja többet átélni azokat. A Skorpió minden egyes tévedésből erőt merít. Ő az, aki nehezen nyit a másik felé, de ha azt megteszi, akkor nagyon tud szeretni. Emiatt egy-egy szakítás után úgy érzi: elárulták. Ez a fájdalom, csalódottság azonban nem padlóra küldi, hanem csak táplálja az átalakulását.
Bak
Nincs megállíthatatlanabb, mint egy szakítás utáni Bak. E jegy szülöttei alapból rendkívül eltökéltek, céltudatosak, egy szakítás azonban arra készteti őket, hogy még inkább azok legyenek, hiszen bizonyítani akarnak: akár azt, hogy nekik van igazuk, akár azt, hogy érnek annyi, amennyit, akár azt, hogy igenis “jó partik”. Ők azok, akik nem egyszerűen továbblépnek egy szakítás után, de valami komolyba vágnak: tanulni kezdenek, vállalkozásba fognak, házat vesznek… Lehet, hogy egy napot szomorkodnak, de aztán megújult erővel vetik bele magukat az életbe, hogy behozzák az “elvesztegetett időt”.
