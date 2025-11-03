68 éves lett Dolph Lundgren, az egyik utolsó akcióhős, aki legyőzte a rákot is

Dolph Lundgren, a svéd származású akciólegenda ma ünnepli 68. születésnapját. A szőke izompacsirta Hans Lundgren néven látta meg a napvilágot 1957. november 3-án, és eleinte apja nyomdokaiba lépve mérnöki pályán képzelte el karrierjét. Azonban a seregben töltött idő alatt érdeklődni kezdett a harcművészetek iránt is, melyekben kiemelkedő tehetségről tett tanúbizonyságot. Közben mérnöki tanulmányait is rendkívül magas szinten folytatta, a bostoni MIT-n kapott ösztöndíjat 1983-ban. Ebben az évben költözött New Yorkba, ahol beiratkozott egy színészképzésre, a többi pedig már történelem.

Dolph Lundgren az igazi régi akcióhősök egyik utolsó bástyája (Fotó: HIP/ Northfoto)

Dolp Lundgren karrierje

A színész 1983-ban még nem is sejthette, hogy karrierje rövidesen üstökösként hasítja majd a hollywoodi eget. Első filmszerepét a Halálvágtában kapta 1985-ben, de nevét az ugyanebben az évben debütált Rocky IV miatt ismerte meg a szakma. A Rocky negyedik felvonásában Sylvester Stallone ellenfelét, az orosz Ivan Dragót alakította. A film sikere után költözött Los Angelesbe, onnantól kezdve szinte záporoztak rá a lehetőségek. Az imdb szerint napjainkig összesen 101 filmben szerepelt. A harcművészetekben mutatott különös tehetsége, és az ehhez társuló tökéletes alakja miatt az akciófilmek váltak a színész fő profiljává. Játszott a legendás Bruce Lee fia, Brandon Lee mellett a Leszámolás Kis Tokióban című moziban és a hong kong-i akcióguru, John Woo filmjében, a Blackjack-ben is. Szintén harcművész karaktere miatt kapott lehetőséget a hasonló adottságokkal megáldott Jean-Claude Van Damme partnereként a Tökéletes katonában (valamint a rosszabbnál rosszabb folytatások két felvonásában is), ő volt először He-Man és Megtorló is a vásznon, de feltűnt a Keanu Reeves főszereplésével készült Johnny Mnemonic - A jövő szökevénye című filmben is. A fiatal korosztály pedig az Aquaman két részében láthatta Nereus királyként.

A Rocky IV. szerepe hozta meg számára a hírnevet (Fotó: HIP/ Northfoto)

A színészkedés mellett rendezőként is kipróbálta magát. 2004-ben készült el első saját rendezése, a Terrorcsapda, melyben szerepelt is, a következő évben pedig a Keleti bosszú, amiben szintén a kamera mindkét oldalán megmutatta tehetségét.