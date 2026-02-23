Ha hibátlanul megoldod ezt a helyesírási kvízt, az emberek felső 2 százalékába tartozol

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
magyar nyelv
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 18:30
Biztos vagy benne, hogy jól írod le, amit nap mint nap használsz? Ez a helyesírási kvíz nem kívánja nehéz szabályok ismeretét, csak azt, amit „érezni” kellene – vagy mégsem? Tíz kérdés, és máris kiderül, mennyire vagy jó helyesíró. Tedd próbára a tudásod!
Nem kell nyelvtan nácinak lenned ahhoz, hogy bosszantson egy rosszul leírt szó. Néha csak megakad a szemed valamin, és tudod, hogy „ez így nem oké” – csak épp azt nem tudod megmondani, miért. Ez a helyesírási kvíz pár rövid kérdéssel teszteli, mennyire vagy képben a magyar nyelv szabályaival.

Egy lány a helyesírási kvízen gondolkodik.
Töltsd ki a helyesírási kvízünket, hogy kiderüljön, mennyire vagy jó nyelvtanból. 
Fotó: Photographer:Ivan A. Zlobin / 123RF

Kőkemény helyesírási kvíz

A helyesírás, ahogy a magyar nyelvtan is, tele van csapdákkal: van, amit érez az ember, és van, amit szabályként  egyszerűen csak meg kell tanulni. Egybe vagy külön? J vagy ly? Egyelőre vagy egyenlőre? 

Ebben a helyesírási kvízben most kiderül, mennyire bízhatsz a nyelvérzékedben. És ha nem megy minden elsőre? Semmi gond – csak ne írd le nyilvánosan... 

Felkészültél? Kezdhetjük a magyar helyesírási kvízt?

 

Az alábbi videó 10 gyakori helyesírási hibát mutat be és magyaráz meg:

Tedd próbára magad az alábbi kvízekkel is:

 

 

