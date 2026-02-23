Ha hibátlanul megoldod ezt a helyesírási kvízt, az emberek felső 2 százalékába tartozol

Nem kell nyelvtan nácinak lenned ahhoz, hogy bosszantson egy rosszul leírt szó. Néha csak megakad a szemed valamin, és tudod, hogy „ez így nem oké” – csak épp azt nem tudod megmondani, miért. Ez a helyesírási kvíz pár rövid kérdéssel teszteli, mennyire vagy képben a magyar nyelv szabályaival.
A helyesírás, ahogy a magyar nyelvtan is, tele van csapdákkal: van, amit érez az ember, és van, amit szabályként egyszerűen csak meg kell tanulni. Egybe vagy külön? J vagy ly? Egyelőre vagy egyenlőre?
Ebben a helyesírási kvízben most kiderül, mennyire bízhatsz a nyelvérzékedben. És ha nem megy minden elsőre? Semmi gond – csak ne írd le nyilvánosan...
Felkészültél? Kezdhetjük a magyar helyesírási kvízt?
Az alábbi videó 10 gyakori helyesírási hibát mutat be és magyaráz meg:
