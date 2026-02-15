Zoltán Erika retró kvíz: tudod folytatni a magyar popdíva ikonikus slágereit?

Ma ünnepli születésnapját hazánk egyik legnagyobb popdívája és ikonja, Zoltán Erika. Eme jeles alkalomból egy szórakoztató retró kvízzel készültünk, amelyben sorra vesszük az énekesnő legnagyobb slágereit. A gyönyörű magyar énekesnő, táncos, producer és szövegíró 1962. február 15-én született Budapesten, és már kislányként tudta, hogy a színpad az ő világa. Négyévesen döntötte el, hogy énekesnő lesz, és erre tudatosan készült: zongorázni tanult, dzsesszbalettre járt, majd a Leövey Klára Gimnáziumban érettségizett. Az iskola elvégzése után éjszakai bárokban énekelt és táncolt, miközben rendíthetetlenül építette a karrierjét.

Fotó: Nagy Tamás / 24 óra

Az igazi áttörést egy sorsfordító balatoni találkozás hozta meg Zoltán Erika számára még 1984-ben, amikor Pásztor László, a Neoton Família tagja felfigyelt rá. Két évvel később a siófoki Interpop Fesztivál közönségdíját is elnyerte a Szerelemre születtem című dallal, amely országos ismertséget hozott számára. A dalból és az azonos című albumból hatalmas siker lett, pályafutása során pedig több mint másfél millió hanghordozót adott el.

Nevéhez olyan, fülbemászó dalok kötődnek, amelyeket több generáció is kívülről fúj, mint a Túl szexi lány, Casanova vagy a Remetelány. Ezek a számok a mai napig garantáltan megtöltik a táncparketteket. Ha te is rajongsz az énekesnőért, akkor ez a játékos retró kvíz nem okoz majd nehézséget. A kérdés minden esetben ugyanaz: hogyan folytatódik a dalszöveg? Te hányat találsz el közülük?