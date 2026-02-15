Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Zoltán Erika retró kvíz: tudod folytatni a magyar popdíva ikonikus slágereit?

nosztalgikus
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 07:15
retróretro kvízekZoltán Erika
Lehengerlő energiák, ikonikus slágerek, látványos fellépések, a 80-as és ’90-es évek egyik legszebb és legmeghatározóbb magyar énekesnője, a popzene koronázatlan királynője. Zoltán Erika születésnapja alkalmából összeállítottunk egy zenei retró kvízt az énekesnő legnagyobb slágereiből. Te vajon hány kérdésre tudod a helyes választ? Teszteld a tudásodat! De vigyázz, mert a kérdések garantáltan dallamtapadást okoznak!
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Ma ünnepli születésnapját hazánk egyik legnagyobb popdívája és ikonja, Zoltán Erika. Eme jeles alkalomból egy szórakoztató retró kvízzel készültünk, amelyben sorra vesszük az énekesnő legnagyobb slágereit. A gyönyörű magyar énekesnő, táncos, producer és szövegíró 1962. február 15-én született Budapesten, és már kislányként tudta, hogy a színpad az ő világa. Négyévesen döntötte el, hogy énekesnő lesz, és erre tudatosan készült: zongorázni tanult, dzsesszbalettre járt, majd a Leövey Klára Gimnáziumban érettségizett. Az iskola elvégzése után éjszakai bárokban énekelt és táncolt, miközben rendíthetetlenül építette a karrierjét.

Zoltán Erika fellépés közben a retró kvízben.
Zoltán Erika retró kvíz: most igazán próbára teheted a zenei tudásodat
Fotó: Nagy Tamás / 24 óra
  • Ikonikus popslágerek Zoltán Erikától.
  • A dallamtapadás ezúttal is garantált.
  • Csak az igazi rajongók érnek el hibátlan eredményt.

Nagy Zoltán Erika retró kvíz: a popdíva legnagyobb slágereiből

Az igazi áttörést egy sorsfordító balatoni találkozás hozta meg Zoltán Erika számára még 1984-ben, amikor Pásztor László, a Neoton Família tagja felfigyelt rá. Két évvel később a siófoki Interpop Fesztivál közönségdíját is elnyerte a Szerelemre születtem című dallal, amely országos ismertséget hozott számára. A dalból és az azonos című albumból hatalmas siker lett, pályafutása során pedig több mint másfél millió hanghordozót adott el.

Nevéhez olyan, fülbemászó dalok kötődnek, amelyeket több generáció is kívülről fúj, mint a Túl szexi lány, Casanova vagy a Remetelány. Ezek a számok a mai napig garantáltan megtöltik a táncparketteket. Ha te is rajongsz az énekesnőért, akkor ez a játékos retró kvíz nem okoz majd nehézséget. A kérdés minden esetben ugyanaz: hogyan folytatódik a dalszöveg? Te hányat találsz el közülük?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Hogyan folytatódik a dalszöveg? „Félve néztél rám, S én visszanéztem rád, S áttáncoltam veled az éjszakát...”

Ha a retró kvíz kitöltése közben szívesen visszarepülnél egy kicsit az időben, nézd meg az alábbi videót is:

