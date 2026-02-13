Nagy retró kvíz: még azok is kevesen emlékeznek ezekre a boltokra, akik a szocializmusban éltek – Neked menni fog?

Ez a retró kvíz ezúttal egy olyan időbe repít vissza, amikor a zacskós kakaóba mártott kifli jelentette a reggelit, az iskolai egyenruha nem volt ismeretlen számunkra, hétfőnként nem ülhettünk a televízió elé, az ABC vasárnap, sőt ünnepnapokon is zárva tartott, a magyar utakon pedig olyan autók „száguldoztak”, mint a Trabant, Wartburg, Moszkvics és a Zsiguli. Rémlik már valami?

Fotó: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára / Városrendezési és Építészeti Osztályának fényképei

Talán még te is emlékszel a nagy pillanatra, amikor a magyar családok vonattal vagy egy ismerős autójával, jól felpakolva elindultak valamelyik Merkur telepre átvenni az első személygépkocsit, amire akár éveket is várni kellett, ezért az átvétel valóságos ünnepnek számított a szocializmus idejében. Na és mennyire rémlenek gyerekkorunk meghatározó helyszínei, az olyan hatalmas üzletek, mint az Úttörő Áruház, a Skála vagy a Corvin, amelyek előtt szinte megbabonázva álltunk, és néztük a csillogó kirakatokat? Ha szívesen felelevenítenéd ezeket a régi szép időket, feltétlenül töltsd ki legújabb retró kvízünket!