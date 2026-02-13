Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Nagy retró kvíz: még azok is kevesen emlékeznek ezekre a boltokra, akik a szocializmusban éltek – Neked menni fog?

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 18:30
Rémlik még, hol vásároltunk a rendszerváltás előtti időkben? Tudod, mit tudtunk beszerezni a Röltexben, honnan vették szüleink az első és egyetlen iskolatáskánkat, vagy mit lehetett kapni a belvárosi Merkur szalonban? Utazz vissza velünk az időben, és elevenítsd fel régi emlékeidet ebben a szórakoztató retró kvízben!
Ez a retró kvíz ezúttal egy olyan időbe repít vissza, amikor a zacskós kakaóba mártott kifli jelentette a reggelit, az iskolai egyenruha nem volt ismeretlen számunkra, hétfőnként nem ülhettünk a televízió elé, az ABC vasárnap, sőt ünnepnapokon is zárva tartott, a magyar utakon pedig olyan autók „száguldoztak”, mint a Trabant, Wartburg, Moszkvics és a Zsiguli. Rémlik már valami? 

Retró kvízben szereplő régi kép a Patyolat üzletről.
Retró kvíz a javából: most kiderül, mennyire emlékszel a szocializmus legikonikusabb üzleteire!
  • Ikonikus üzletek a szocializmus idejéből.
  • Nosztalgikus kérdések egy régi időszakból.
  • Csak kevesen érnek el hibátlan eredményt.

Kőkemény retró kvíz a szocializmus korából

Talán még te is emlékszel a nagy pillanatra, amikor a magyar családok vonattal vagy egy ismerős autójával, jól felpakolva elindultak valamelyik Merkur telepre átvenni az első személygépkocsit, amire akár éveket is várni kellett, ezért az átvétel valóságos ünnepnek számított a szocializmus idejében. Na és mennyire rémlenek gyerekkorunk meghatározó helyszínei, az olyan hatalmas üzletek, mint az Úttörő Áruház, a Skála vagy a Corvin, amelyek előtt szinte megbabonázva álltunk, és néztük a csillogó kirakatokat? Ha szívesen felelevenítenéd ezeket a régi szép időket, feltétlenül töltsd ki legújabb retró kvízünket!

Mit jelentett az „ABC” elnevezés?

Ha felfrissítenéd kicsit az emlékeidet, nézd meg velünk ezt a videót is:

