Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Marcella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Régi kazettás rádió a retró kvízben

Kőkemény retró kvíz: emlékszel még, mennyibe került egy mosógép a '90-es években?

nosztalgia
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 07:15
90-es évekretro kvízekkvíz
Csak a legjobb memóriával rendelkezők tudják pontosan felidézni, mennyibe kerültek ezek az elektronikai cikkek a 90-es években. Tedd próbára tudásodat legújabb retró kvízünkkel, és derítsd ki, neked milyen jó az emlékezőképességed!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Emlékszel még, milyen árakra számíthattunk, amikor besétáltunk egy elektronikai üzletbe, hogy végre megvegyük a vadiúj sütőnket, a legalább 10 tételes receptes listánkkal a fejünkben, amit majd elkészítünk benne? Kacsa, disznótoros, rakott krumpli, minden családi kedvenc szerepelt rajta. Az ízekre még emlékszünk, hiszen ezek a sült ételek ma is a vasárnapi ebédek közé tartoznak. De arra is emlékszel, mennyibe került a sütő, amelyben a klasszikus finomságok aranybarnára sültek? Tedd próbára emlékezeted retró kvízünkkel!

Régi konyhában sütő nő a retró kvízben
Kőkemény retró kvíz: emlékszel még a '90-es évek áraira?
Fotó: Fortepan  UWM Libraries  Harrison Forman
  • A kvízzel egy pillanatra visszautazhatsz a '90-es évekbe.
  • Idézd fel, mennyibe kerültek anno ezek a háztartási gépek!
  • Ellenőrizd a memóriádat retró kvízünkkel!

Retró gépek, retró árak: melyikre emlékszel az alábbiak közül?

A 90-es évek közepén egészen más élmény volt még vásárolni. Nem voltak appok, online kuponok, kétperces rendelések. A legjobb vételeket sokszor a szomszédunknak köszönhettük. A háztartási gépeink is mások voltak, de ma is megvan a maga nosztalgikus hangulata annak, amikor visszagondolunk a mosógép zúgására vagy a hűtők jellegzetes kattogó hangjára. Lehet, hogy nem voltak olyan csinosak, kényelmesek vagy halkak, de az biztos, hogy éveken át jó szolgálatot tettek. Emlékszel még, mennyibe került beszerezni őket?

90-es évek retró kvíz: tudod, mennyibe kerültek ezek az elektronikai cikkek?

Teszteld tudásodat legújabb retró kvízünkkel, válaszolj a kérdésekre, és máris kiderül, milyen jó a memóriád! Felkészültél?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mennyibe került egy hűtőszekrény a 90-es évek közepén?

Nosztalgiázz tovább! Az alábbi videóban a 90-es évek legnagyobb magyar slágereit hallhatod:

Tedd próbára memóriádat még több retró kvízzel:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu