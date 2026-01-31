Kőkemény retró kvíz: emlékszel még, mennyibe került egy mosógép a '90-es években?

Emlékszel még, milyen árakra számíthattunk, amikor besétáltunk egy elektronikai üzletbe, hogy végre megvegyük a vadiúj sütőnket, a legalább 10 tételes receptes listánkkal a fejünkben, amit majd elkészítünk benne? Kacsa, disznótoros, rakott krumpli, minden családi kedvenc szerepelt rajta. Az ízekre még emlékszünk, hiszen ezek a sült ételek ma is a vasárnapi ebédek közé tartoznak. De arra is emlékszel, mennyibe került a sütő, amelyben a klasszikus finomságok aranybarnára sültek? Tedd próbára emlékezeted retró kvízünkkel!

Kőkemény retró kvíz: emlékszel még a '90-es évek áraira?

Fotó: Fortepan UWM Libraries Harrison Forman

A 90-es évek közepén egészen más élmény volt még vásárolni. Nem voltak appok, online kuponok, kétperces rendelések. A legjobb vételeket sokszor a szomszédunknak köszönhettük. A háztartási gépeink is mások voltak, de ma is megvan a maga nosztalgikus hangulata annak, amikor visszagondolunk a mosógép zúgására vagy a hűtők jellegzetes kattogó hangjára. Lehet, hogy nem voltak olyan csinosak, kényelmesek vagy halkak, de az biztos, hogy éveken át jó szolgálatot tettek. Emlékszel még, mennyibe került beszerezni őket?

Teszteld tudásodat legújabb retró kvízünkkel, válaszolj a kérdésekre, és máris kiderül, milyen jó a memóriád! Felkészültél?