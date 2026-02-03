Múltidéző mulatós retró kvíz: mennyire emlékszel a Dáridó című műsorra?

Te is szeretsz bulizni a mulatós zenékre? Együtt énekelted a nagy slágereket Galambos Lajossal és sztárvendégeivel? Készen állsz egy múltidéző retró kvízre?

Retró mulatós kvíz a Dáridó című TV2-es műsorról.

A Dáridó ötlet- és házigazdája Galambos Lajos volt.

Így indult Lagzi Lajcsi karrierje és a Dáridó című zenés televíziós műsor.

Galambos Lajos Gabriela Spanic szappanoperasztár társaságában. Töltsd ki a retró kvízünket a Dáridó műsorról!

Fotó: 24 Óra / Mediaworks

Nagy mulatós retró kvíz

Előtte jöjjön egy kis emlékeztető. A Dáridó 1998-ban indult és egészen 2002-ig hozott felhőtlen örömet és kikapcsolódást a televíziónézők számára. A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével is kitüntetett Galambos Lajos, művésznevén Lagzi Lajcsi utcazenészként kezdte a karrierjét 1984-ben, majd a zeneművészeti diploma megszerzése után hamar gyorsan felívelő karrierbe kezdett: saját stílusú, modernizált lakodalmas, mulatós zenéit határon innen is túl énekelték az emberek.

A péntek esténként műsorra tűzött Dáridó, a legismertebb hazai mulatós és könnyűzenei sztárokkal jelentkezett, de nagynevű külföldi előadók is tiszteletüket tették. A zenés-szórakoztató műsor ráadásul sokak örömére 2025-ben egy adás erejéig újjáéledt, ugyanis egy szilveszteri különkiadásban ismét átélhettük a régi hangulatot. Emlékszel még kik voltak azok a mulatós sztárok, akik rendszeresen felléptek a műsorban? Milyen szerepet töltött be Lajcsi testvére? Kik voltak a leghíresebb külföldi sztárvendégek?

Ülj fel velünk a nosztalgiavonatra, és töltsd ki a retró kvízünket!