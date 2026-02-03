Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Múltidéző mulatós retró kvíz: mennyire emlékszel a Dáridó című műsorra?

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 09:45
A TV2 egyik legnépszerűbb műsora volt, generációkat szögezett a képernyők elé, akik együtt mulattak Galambos Lajossal és vendégeivel. A Dáridó című zenés-szórakoztató műsor hazai-és nemzetközi sztárok sokaságát vonultatta fel. Lássuk mennyire emlékszel a fellépőkre? Teszteld tudásod a retró kvízünkkel!
Fehér Lilla
Te is szeretsz bulizni a mulatós zenékre? Együtt énekelted a nagy slágereket Galambos Lajossal és sztárvendégeivel? Készen állsz egy múltidéző retró kvízre? 

  • Retró mulatós kvíz a Dáridó című TV2-es műsorról.
  • A Dáridó ötlet- és házigazdája Galambos Lajos volt. 
  • Így indult Lagzi Lajcsi karrierje és a Dáridó című zenés televíziós műsor.
  • Kvízkérdések megválaszolása.
Gabriela Spanic színésznő Galambos Lajossal, akinek a műsőráról szól a retró kvízünk.
Galambos Lajos Gabriela Spanic szappanoperasztár társaságában. Töltsd ki a retró kvízünket a Dáridó műsorról!
Nagy mulatós retró kvíz

Előtte jöjjön egy kis emlékeztető. A Dáridó 1998-ban indult és egészen 2002-ig hozott felhőtlen örömet és kikapcsolódást a televíziónézők számára. A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével is kitüntetett Galambos Lajos, művésznevén Lagzi Lajcsi utcazenészként kezdte a karrierjét 1984-ben, majd a zeneművészeti diploma megszerzése után hamar gyorsan felívelő karrierbe kezdett: saját stílusú, modernizált lakodalmas, mulatós zenéit határon innen is túl énekelték az emberek. 

A péntek esténként műsorra tűzött Dáridó, a legismertebb hazai mulatós és könnyűzenei sztárokkal jelentkezett, de nagynevű külföldi előadók is tiszteletüket tették. A zenés-szórakoztató műsor ráadásul sokak örömére 2025-ben egy adás erejéig újjáéledt, ugyanis egy szilveszteri különkiadásban ismét átélhettük a régi hangulatot. Emlékszel még kik voltak azok a mulatós sztárok, akik rendszeresen felléptek a műsorban? Milyen szerepet töltött be Lajcsi testvére? Kik voltak a leghíresebb külföldi sztárvendégek? 

Ülj fel velünk a nosztalgiavonatra, és töltsd ki a retró kvízünket!

Melyik sztárpár lépett fel rendszeresen a Dáridóban?

Nosztalgiázz az alábbi videóval:

Tedd próbára magad az alábbi retró kvízekkel is:

 

