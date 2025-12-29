Galambos Lajos karácsonykor ad, szilveszterkor pedig nagyot robbant: visszatér a Dáridó

Galambos Lajos számára a karácsony nem a csillogásról szól. Sokkal inkább az adásról, a mosolyokról és az apró, mégis életre szóló pillanatokról. A zenész idén is jótékonysági fellépéssel kezdte az adventi időszakot, miközben már egy régóta várt nagy dobásra is készül: szilveszterkor visszatér a Dáridó, méghozzá teljesen megújult formában a TV2 képernyőjén.

Galambos Lajos nagyon készül a szilveszteri műsorára

(Fotó: Kovács Dávid/Bors)

Galambos Lajos: „Ezek nekem örömzenék”

Lajcsi karácsony előtt a Gundel Étteremben járt, ahol sérült, intézeti gyerekeket láttak vendégül jótékonysági program keretén belül.

„Mikulás sapkában trombitáltam és énekeltem nekik. Ezek az alkalmak nekem örömzenék. Amikor a gyerekek kitalálták, hogy biztos engem küldött a Mikulás, mert trombitálni is tudok, az nagyon szíven ütött” – mesélte mosolyogva Galambos Lajos a Borsnak. Felidézte, hogy az egyik kisfiú különösen emlékezetes pillanatot szerzett számára.



Elkezdett szájdobolni, olyan ügyesen, hogy mindenki megtapsolta. A végén pedig megköszönte, hogy előadhatta. Ezek azok a pillanatok, amik miatt az ember tudja, hogy jó helyen van

– mesélte büszkén. Galambos Lajos hangsúlyozta: ezeket a fellépéseket mindig önként vállalja. „Én mindent a közönségtől kaptam. Ha visszaadok, azzal nemcsak másoknak teszek jót, hanem a saját lelkemnek is...”

Galambos Lajos börtönbüntetése után fájdalmas dolgot tapasztalt meg, sokan hátat fordítottak neki a szakmában, de páran kitartottak mellette (Fotó: Markovics Gábor)

Rövid adventi műsorból majdnem egyórás koncert lett

A jótékony esemény után Galambos Lajos az utolsó adventi gyertyagyújtásra indult Gárdra. Eredetileg mindössze egy rövid trombitaszólóra kérték fel, ám a közönség gyorsan jelezte: ha már ott van Lajcsi, akkor bizony Dáridót szeretnének. A Harang szól a kisfalukban és a Csendes éj után beindult a buli: felcsendült a Majd ha nem leszek, a Sok pénzem és természetesen az Aranyeső is. A hideg ellenére senki nem mozdult, a gulyásleves főtt, a tánc pedig elindult, a hangulat pedig egy igazi népünnepéllyé vált.

Öt-tíz perces műsort terveztünk, végül majdnem egyórás koncert lett belőle. Gulyásleves, éneklés, beszélgetés, a végén még tánc is volt. Igazi ünnepi hangulat alakult ki

– nevetett Lajcsi.

Galambos Lajos Dáridó című műsora 1988-ban indult és most lesz a nagy visszatérése (Fotó: Mediaworks Archívum)

Szilveszterkor jön a nagy visszatérés

Az énekes szerint a Dáridó nem csupán dalok sorozata, hanem szórakoztatási forma és közösségi élmény. Ezért játszotta el azokat a számokat, amelyeket a közönség várt tőle. Galambos Lajos közben a szilveszteri visszatérésre is készül: hosszú évtizedek után ismét a TV2 képernyőjén lesz látható a Dáridó. A műsor teljesen megújult díszlettel, áthangszerelt dalokkal és sztárvendégekkel érkezik, többek között a TNT-vel, Peter Srámekkel, Bon-Bon-nal, Zoltán Erikával és az Irigy Hónaljmiriggyel. Az énekes szabad kezet kapott, a műsor forgatókönyvét tizenötször írta át, hogy valóban méltó legyen a Dáridó nevéhez.

Ez nem egy régi formátum újra melegítése lesz. Új díszlet, új hangszerelések, nagyszabású show, egy 2026-hoz méltó Dáridó. A műsort legalább tizenötször átírtam, a tizenhatodik lett a végleges. Teljes alkotói szabadságot kaptam, ez hatalmas felelősség, de óriási lehetőség is. Az, hogy ma is ennyien kíváncsiak rám, számomra a legnagyobb visszajelzés. Karácsonykor adni, szilveszterkor pedig együtt ünnepelni, ennél szebb lezárása nem is lehet az évnek

– árulta el.