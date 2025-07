Kőkemény filmes kvíz: ma lenne 74 éves Robin Williams – 10 kérdés, amin a legtöbben elbuknak

2014-ben mindössze 63 évesen vetett véget életének. Még ma is csak 74 éves lenne. Hát nem hihetetlen? Túl korán ment el közülünk Robin Williams, az örök nevettető, aki akkor is vidámságot sugárzott, mikor a legmélyebben volt. Születésnapja alkalmából a következő kvízzel emlékezünk a színészlegendára.

Fotó: J. Vespa / Getty Images

10 kérdéses kvíz Robin Williemsről

Robin Williams egy valóban különleges jelenség volt a filmvilágban: egyszerre volt képes nevettetni és elgondolkodtatni, könnyeket csalni a szemünkbe, vagy egyszerűen csak feldobni a napunkat egy őrült poénnal. Olyan felejthetetlen filmekben játszott mint a Holt költők társasága, a Patch Adams, vagy a Good Will Hunting. Te vajon tudod, melyik rajzfilmben kölcsönözte a hangját egy szellemnek? Vagy emlékszel arra, amikor a kamerák előtt nőnek öltözve próbált apaként is helyt állni? Azokra a mély drámai szerepekre, mint az emberré válásáról álmodó robot, vagy az empatikus neurológus az Ébredések című filmben? Ezek a kérdések nemcsak Robin Williams színészi sokoldalúságát mutatják meg, hanem azt is, hogy milyen sokféle arcát ismerhettük meg a karrierje során. Most pedig itt az idő, hogy te is próbára tedd a tudásodat, és újraéld a legendás pillanatokat! Emlékezz velünk és töltsd ki a kvízt!