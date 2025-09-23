Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Kvíz, Omega zenekar a színpadon

Retró zenei kvíz: vajon mennyit tudsz a legendás együttesről, az Omegáról?

retró
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 10:45
zeneOmegakvíz
1962-ben, ezen a napon adta első koncertjét a legendás magyar együttes, az Omega. A jeles évforduló alkalmából egy szórakoztató kvízzel készültünk!
Bors
A szerző cikkei

Ők voltak a magyar rockzene úttörői, akik a hatvanas évektől kezdve nemcsak itthon, de külföldön is meghódították a színpadokat. Az Omega neve mára legendává vált, dalaik generációkon ívelnek át, és még ma is megdobogtatják a rajongók szívét. Vajon mennyire emlékszel a zenekar ikonikus korszakaira, tagjaira és legnagyobb slágereire? Töltsd ki a kvízt, és kiderül!

Kvíz, Omega együttes tagjai hangszerekkel
Retró zenei kvíz: vajon mennyit tudsz a legendás együttesről, az Omegáról?
Fotó: fortepan/ Urbán Tamás

7 kvízkérdés a legendás magyar zenekarról

Tudod, milyen becenéven ismerték Kóbor Jánost a rajongók? Mikor csendült fel először a Gyöngyhajú lány című szám? Ki volt az a dalszerző, aki az Omegától az LGT-be igazolt? Most kiderül, mennyire vagy képben a legendás zenekar történetével! Teszteld tudásod a nagy Omega-kvízben – ha valódi rajongó vagy, ez gyerekjáték lesz… vagy mégsem?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mi volt Kóbor János beceneve?

Idézd fel az együttes egyik legnépszerűbb dalát:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
