Ők voltak a magyar rockzene úttörői, akik a hatvanas évektől kezdve nemcsak itthon, de külföldön is meghódították a színpadokat. Az Omega neve mára legendává vált, dalaik generációkon ívelnek át, és még ma is megdobogtatják a rajongók szívét. Vajon mennyire emlékszel a zenekar ikonikus korszakaira, tagjaira és legnagyobb slágereire? Töltsd ki a kvízt, és kiderül!

Retró zenei kvíz: vajon mennyit tudsz a legendás együttesről, az Omegáról?

Fotó: fortepan/ Urbán Tamás

7 kvízkérdés a legendás magyar zenekarról

Tudod, milyen becenéven ismerték Kóbor Jánost a rajongók? Mikor csendült fel először a Gyöngyhajú lány című szám? Ki volt az a dalszerző, aki az Omegától az LGT-be igazolt? Most kiderül, mennyire vagy képben a legendás zenekar történetével! Teszteld tudásod a nagy Omega-kvízben – ha valódi rajongó vagy, ez gyerekjáték lesz… vagy mégsem?