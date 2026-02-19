„Jobb ma egy veréb, mint...” – Folytasd a magyar közmondásokat, ha tudod

Ezt a kvízt csak az igazán műveltek tudják hibátlanul kitölteni.

Tíz közmondást kell folytatnod.

Az eredményekből kiderül, mennyire ismered a magyar közmondásokat.

A magyar nyelv rendkívül színes, a közmondások pedig olyan életbölcsességeket foglalnak egyszerű mondatokba, amelyek nem véletlenül maradtak fenn máig a köztudatban. A következő kvízben arra leszünk kíváncsiak, vajon mennyire vagy otthon a közmondások világában. Töltsd ki a kvízt!

Kvízünkből megtudhatod, mennyire ismered jól a magyar közmondásokat

Fotó: LightField Studios / Shutterstock

Magyar közmondások kvíz – neked vajon sikerül hibátlanul?

Mielőtt belevágnánk a kvízbe, következzen egy érdekesség, amelyről fogadjunk, még nem hallottál.

A közmondások európai elterjedésében kulcsszerepet játszott Rotterdami Erasmus németalföldi humanista tudós, Ágoston-rendi szerzetes, filozófus és teológus, aki 1500-ban jelentette meg Adagia című gyűjteményét. A kötet kezdetben néhány száz, később már több ezer görög és latin eredetű szólást tartalmazott, részletes magyarázatokkal együtt. Habár nem Erasmus volt az első közmondásgyűjtő, a munkája óriási hatást gyakorolt a korabeli Európára: könyve számos kiadást ért meg, az értelmiség körében alapművé vált, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ókori bölcsességek széles körben ismertté és idézetté váljanak.

A rövid bemelegítés után következzen a magyar közmondások kvíz. Tedd próbára a tudásod!