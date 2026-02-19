Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Zsuzsanna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Közmondásos kvíz kérdésein gondolkodó nő kérdőjelekkel a feje felett

„Jobb ma egy veréb, mint...” – Folytasd a magyar közmondásokat, ha tudod

kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 12:45
magyar közmondásműveltségi kvízekteszt
Fejből vágod a magyar közmondásokat? Akkor jó helyen jársz, ez a kvíz neked íródott. Tedd próbára a tudásod, töltsd ki a tesztet, hogy kiderülhessen, mennyire vagy művelt!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei
  • Ezt a kvízt csak az igazán műveltek tudják hibátlanul kitölteni.
  • Tíz közmondást kell folytatnod.
  • Az eredményekből kiderül, mennyire ismered a magyar közmondásokat.

A magyar nyelv rendkívül színes, a közmondások pedig olyan életbölcsességeket foglalnak egyszerű mondatokba, amelyek nem véletlenül maradtak fenn máig a köztudatban. A következő kvízben arra leszünk kíváncsiak, vajon mennyire vagy otthon a közmondások világában. Töltsd ki a kvízt! 

Kvízkérdésen gondolkodó izmos férfi fehér pólóban kék háttér előtt
Kvízünkből megtudhatod, mennyire ismered jól a magyar közmondásokat
Fotó: LightField Studios /  Shutterstock 

Magyar közmondások kvíz – neked vajon sikerül hibátlanul?

Mielőtt belevágnánk a kvízbe, következzen egy érdekesség, amelyről fogadjunk, még nem hallottál.

A közmondások európai elterjedésében kulcsszerepet játszott Rotterdami Erasmus németalföldi humanista tudós, Ágoston-rendi szerzetes, filozófus és teológus, aki 1500-ban jelentette meg Adagia című gyűjteményét. A kötet kezdetben néhány száz, később már több ezer görög és latin eredetű szólást tartalmazott, részletes magyarázatokkal együtt. Habár nem Erasmus volt az első közmondásgyűjtő, a munkája óriási hatást gyakorolt a korabeli Európára: könyve számos kiadást ért meg, az értelmiség körében alapművé vált, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ókori bölcsességek széles körben ismertté és idézetté váljanak.

A rövid bemelegítés után következzen a magyar közmondások kvíz. Tedd próbára a tudásod!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Folytasd a közmondást: „Aki másnak vermet ás, ...

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu