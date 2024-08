Kvíz: a többségnek már fogalma sincs ezekről a szólásokról és mondásokról

Ugyan – főleg a közösségi médiának köszönhetően – a mai napig rengeteg új szó, kifejezés jelenik meg a nyelvünkben, legalább ennyi el is tűnik. Kétségtelen: nagyszüleink, dédszüleink idejében még sokkal színesebben fejezték ki magunkat kis hazánk lakói, már csak azért is, mert akkoriban még a különböző szólások és mondások használata mindennapos volt. Teszteld magad, mennyire értenéd meg, ha ma is ilyenekkel lenne teletűzdelve minden párbeszéd!