Magyar közmondások kvíz: vajon minden kérdésre tudod a helyes választ?

Magyar közmondások kvíz: meglepődnénk ha minden kérdésre tudnád a helyes választ

Fotó: ALPA PROD / Shutterstock

„Néma gyereknek...” – ugye tudod, hogyan folytatódik ez a régi, tanulságos mondás? Mi a helyzet Mátyás királlyal vagy a gazda szemével? A közmondások évszázadok bölcsességét őrzik, de csak kevesen ismerik őket igazán jól. Ebben a kvízben próbára tesszük a memóriád és a műveltséged is! Néhol könnyű lesz, máskor elgondolkodtató, de ha minden közmondást helyesen folytatsz, méltán lehetsz büszke magadra. Induljon hát a kvíz!