Magyar közmondások kvíz: vajon minden kérdésre tudod a helyes választ?

Magyar közmondások kvíz: meglepődnénk, ha minden kérdésre tudnád a helyes választ

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 12:15
Mennyire vagy otthon a magyar közmondások világában? Teszteld a tudásod egy izgalmas kvízben, ahol klasszikus és kevésbé ismert mondások folytatását kell kitalálnod!
Bakk Lucia
Vajon kifog rajtad a kvíz? Ha sikeresen végigmész az összes kérdésen, gratulálunk: a legműveltebbek közé tartozol!

Magyar közmondások kvíz: meglepődnénk ha minden kérdésre tudnád a helyes választ
10 kvízkérdés a magyar közmondásokról – Vajon hányra tudsz helyesen válaszolni?

„Néma gyereknek...” – ugye tudod, hogyan folytatódik ez a régi, tanulságos mondás? Mi a helyzet Mátyás királlyal vagy a gazda szemével? A közmondások évszázadok bölcsességét őrzik, de csak kevesen ismerik őket igazán jól. Ebben a kvízben próbára tesszük a memóriád és a műveltséged is! Néhol könnyű lesz, máskor elgondolkodtató, de ha minden közmondást helyesen folytatsz, méltán lehetsz büszke magadra. Induljon hát a kvíz!

1 / 10
Kezdjük egy egyszerűvel, folytasd a közmondást: Néma gyereknek, ...

1 / 10
Mi a Vatikán fővárosa?

 

