Ha ezen a kvízen nem érsz el maximumot, add vissza a jogsidat!

Sofőrök, figyelem! Ezt a kvízt illik hibátlanul kitölteni!
Mennyire gondolod magad rutinos sofőrnek? Bizonyára ismered az összes szabályt és táblát, de vajon a KRESZ alapfogalmaival is tisztában vagy? Kvízünkből kiderül! Teszteld magad, hogy megtudd, vissza kell-e adnod a jogosítványodat, vagy sem!
