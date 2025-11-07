Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Ha ezen a kvízen nem érsz el maximumot, add vissza a jogsidat!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 16:30
Sofőrök, figyelem! Ezt a kvízt illik hibátlanul kitölteni!

Mennyire gondolod magad rutinos sofőrnek? Bizonyára ismered az összes szabályt és táblát, de vajon a KRESZ alapfogalmaival is tisztában vagy? Kvízünkből kiderül! Teszteld magad, hogy megtudd, vissza kell-e adnod a jogosítványodat, vagy sem!

Mennyire ismered a KRESZ fogalmait? Kvízünkből kiderül!
Mennyire ismered a KRESZ fogalmait? Kvízünkből kiderül!
KRESZ-kvíz, amin illik átmenni

1 / 7
Mi az autóút?

 

