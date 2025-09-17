Súlyos balesetek bizonyítják: ez a közlekedési eszköz a legveszélyesebb a gyerekekre nézve

Egyre több magyar család életében jelenik meg az elektromos roller. A divatos közlekedési eszköz ugyan kényelmes, de veszélyes is, főleg a gyerekek és a fiatalok számára. Az elektromos rolleres balesetek száma rohamosan nő, és az orvosok szerint egyre súlyosabb sérülésekkel érkeznek a gyerekek a kórházakba.

Súlyos sérülésekkel kerülnek kórházba a gyerekek az elektromos rollerek miatt.

Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

Szomorú rekord a kórházakban

A budapesti Bethesda Gyermekkórház adatai önmagukért beszélnek: március és szeptember között 202 gyereket láttak el e-roller baleset miatt. Csak júliusban 51 fiatal került sürgősségire, gyakran koponyazúzódással, agyrázkódással vagy belső sérülésekkel, miután felelőtlen száguldásba kezdtek az elektromos közlekedési eszközzel. Volt, aki lépsérülést szenvedett, de volt olyan is, aki egy veséjét veszítette el. A statisztikák szerint a sérülések harmada a karokat, vállat és könyököt érinti, minden ötödik esetben pedig fejsérülésről van szó. Tizenegy gyerek állapota volt súlyos vagy életveszélyes, ami jól mutatja, hogy az e-roller nem játék, hanem valódi közlekedési eszköz.

Miért ennyire veszélyes a gyerekere nézve?

Egy 12–13 éves gyerek is könnyedén felgyorsulhat 30-40 km/órára, miközben a jármű apró kerekei miatt egy kátyú is elég a bukáshoz. Az aszfalt kemény, a test pedig törékenyebb, mint sokan hinnék. Szakértők szerint a sisak és a védőfelszerelés hiánya is sokat ront a helyzeten. A fiatalok körében gyakori az arc- és fejsérülés, ami arra utal, hogy az esetek többségében nem használnak bukósisakot. Ráadásul sok gyerek közlekedik járdán, ahol könnyen konfliktusba keveredhetnek a gyalogosokkal, vagy éppen az úton esnek el, ahol a járművek jelenthetnek veszélyt.

Mit tehetnek a szülők?

A legfontosabb, hogy a gyerek mindig bukósisakban és védőfelszerelésben induljon útnak. Ide tartozik a térd- és könyökvédő, a csuklóvédő, de még a lábszárvédő is. Érdemes már kis korban hozzászoktatni a gyereket, hogy a jármű mellé mindig jár védőfelszerelés is, így felnőttként sem lesz számára kérdés, hogy sisak nélkül elinduljon-e. Ugyanilyen fontos a példamutatás: ha a szülő biciklire vagy rollerre ül, viseljen sisakot, mert a gyerekek azt teszik, amit látnak a szüleiktől.