Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Zsófia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Elektromos rolleres baleset helyszíne eldőlt rollerrel és megállt autóval

Súlyos balesetek bizonyítják: ez a közlekedési eszköz a legveszélyesebb a gyerekekre nézve

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 14:45
elektromos rollergyerekbaleset
Az elektromos roller az egyik legmodernebb közlekedési eszköz, és bár az irányítása gyerekjáték, nem veszélytelen. Mutatjuk az elektromos rollerek legfőbb veszélyeit, valamint eláruljuk, hogyan óvhatod meg gyermeked!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Egyre több magyar család életében jelenik meg az elektromos roller. A divatos közlekedési eszköz ugyan kényelmes, de veszélyes is, főleg a gyerekek és a fiatalok számára. Az elektromos rolleres balesetek száma rohamosan nő, és az orvosok szerint egyre súlyosabb sérülésekkel érkeznek a gyerekek a kórházakba.

Egy elektromos rolleres balesetet szenvedett gyerek kezét fogó édesanya a kórházban
Súlyos sérülésekkel kerülnek kórházba a gyerekek az elektromos rollerek miatt.
Fotó: Gorodenkoff /  Shutterstock 

Szomorú rekord a kórházakban

A budapesti Bethesda Gyermekkórház adatai önmagukért beszélnek: március és szeptember között 202 gyereket láttak el e-roller baleset miatt. Csak júliusban 51 fiatal került sürgősségire, gyakran koponyazúzódással, agyrázkódással vagy belső sérülésekkel, miután felelőtlen száguldásba kezdtek az elektromos közlekedési eszközzel. Volt, aki lépsérülést szenvedett, de volt olyan is, aki egy veséjét veszítette el. A statisztikák szerint a sérülések harmada a karokat, vállat és könyököt érinti, minden ötödik esetben pedig fejsérülésről van szó. Tizenegy gyerek állapota volt súlyos vagy életveszélyes, ami jól mutatja, hogy az e-roller nem játék, hanem valódi közlekedési eszköz.

Miért ennyire veszélyes a gyerekere nézve?

Egy 12–13 éves gyerek is könnyedén felgyorsulhat 30-40 km/órára, miközben a jármű apró kerekei miatt egy kátyú is elég a bukáshoz. Az aszfalt kemény, a test pedig törékenyebb, mint sokan hinnék. Szakértők szerint a sisak és a védőfelszerelés hiánya is sokat ront a helyzeten. A fiatalok körében gyakori az arc- és fejsérülés, ami arra utal, hogy az esetek többségében nem használnak bukósisakot. Ráadásul sok gyerek közlekedik járdán, ahol könnyen konfliktusba keveredhetnek a gyalogosokkal, vagy éppen az úton esnek el, ahol a járművek jelenthetnek veszélyt.

Mit tehetnek a szülők?

A legfontosabb, hogy a gyerek mindig bukósisakban és védőfelszerelésben induljon útnak. Ide tartozik a térd- és könyökvédő, a csuklóvédő, de még a lábszárvédő is. Érdemes már kis korban hozzászoktatni a gyereket, hogy a jármű mellé mindig jár védőfelszerelés is, így felnőttként sem lesz számára kérdés, hogy sisak nélkül elinduljon-e. Ugyanilyen fontos a példamutatás: ha a szülő biciklire vagy rollerre ül, viseljen sisakot, mert a gyerekek azt teszik, amit látnak a szüleiktől.

A kórház üzenete

A Bethesda Gyermekkórházba egyre több gyerek érkezik súlyos, olykor életveszélyes e-roller baleset miatt. Előfordul, hogy egyetlen ügyelet alatt 5–6 sérültet is ellátnak.

A kórház három tanácsa:

  • a bukósisak használata ne legyen választás kérdése, legyen kötelező;
  • két keréken soha ne hajts gyorsan, mert a következményeket nap mint nap látják;
  • ha van rá lehetőség, inkább a kerékpárt válasszák a gyerekek az e-roller helyett.

Hol szabad rollerezni?

A biztonságos közlekedéshez az is hozzátartozik, hogy a rollerrel lehetőleg kerékpársávban vagy kijelölt úton haladjunk. A járdán nagy a veszélye annak, hogy a gyalogosokkal ütközünk, az úton pedig az autókkal való váratlan találkozás okozhat balesetet. A rendőrök arra is figyelmeztetnek, hogy a telefonozás vagy zenehallgatás közben rollerező gyerekek sokkal lassabban reagálnak a hirtelen helyzetekre. Egy váratlan kanyar, egy gödör vagy egy szabálytalanul közlekedő autós pillanatok alatt bajt okozhat. Az orvosok szerint a gyerekkori balesetek hetven százaléka megelőzhető lenne, ha mindenki odafigyelne az alapvető szabályokra. A józan ész, a felelősség és a példamutatás életeket menthet.

Új szabályok jönnek az elektromos rollerezésre

2026 tavaszától a KRESZ külön szabályokkal kezeli az elektromos rollereket, két kategória lesz. 

  • A kisebb teljesítményű elektromos rollerek esetében, melyek legfeljebb 25 km/óránál kisebb sebességre képesek, és amelyeket 12 éves kortól lehet használni, a 12–13 éveseknek kötelező lesz a kerékpáros sisak viselése. Járdán legfeljebb 10 km/órás, máshol 20 km/órás sebességgel közlekedhetnek.
  • A nagyobb elektromos rollerek, amelyek akár 45 km/órás sebességre is képesek, csak 14 éves kor felett vehetők majd használatba, illetve ezekre a járművekre a segédmotorokra vonatkozó előírások lesznek érvényesek. Kötelező lesz a felelősségbiztosítás, járdán pedig nem, csak úttesten vagy lakott területen kívüli kerékpárúton, csökkentett sebességgel lesznek használhatók.

A változtatások célja, hogy biztonságosabbá tegyék a közlekedést és csökkentsék a balesetek számát, amelyek az utóbbi években riasztóan megszaporodtak.

A Bethesda Gyermekkórház videóban is felhívja a figyelmet az elektromos roller veszélyeire:

@bethesdagyermekkorhaz Az elmúlt időszakban kórházunkba egyre több olyan gyermek érkezik, aki elektromos rolleres baleset során szenved súlyos, olykor életveszélyes sérüléseket. Előfordul, hogy egy-egy ügyeletben 5–6 ilyen esetet is ellátunk. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a gyógyításon túl felhívjuk a figyelmet az elektromos rollerek veszélyeire is.  Gyermekkórházként nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy fogadjátok meg ezeket a tanácsokat: 🔺 A bukósisak használata ne legyen opcionális – legyen kötelező! 🔺 Két keréken se hajts gyorsan, mert nap mint nap látjuk a következményeket! 🔺 Ha lehetséges, kerüld az elektromos rollerek használatát – válaszd inkább a kerékpárt! #BethesdaGyermekkórház #Bethesda #foryou #fyp #hospital #healthcare #doctor ♬ Epic Music(863502) - Draganov89

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu