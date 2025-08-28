Retró sulis cuccok, amelyek nélkül nem volt igazi a tanévkezdés – neked ismerősek?

Emlékszel még, amikor augusztus végén izgatottan pakoltad be az új iskolatáskát, hegyezted a vadonatúj ceruzáidat, és lelkesen szagolgattad az illatos radírt? Te is utáltad a nejlonköpenyt? Bizony, ezek a sulis kiegészítők a nyolcvanas években a mindennapjaink részei voltak. Az iskolakezdés elképzelhetetlen volt a jellegzetes grafitceruzák és az egyen mintájú füzetcsomagoló nélkül. Akkoriban semmiből sem volt nagy választék és nem sokat adtak a dizájnra, csak a funkció számított. Ez a retró kvíz visszarepít a gyerekkorodba.

A '80-as évek tanszerei ma már igazi retró tárgyaknak számítanak.

Fotó: Fortepan

Iskolai retró kvíz

A kvízben szemléltetett tárgyak a mai iskolás gyerekeknek talán furcsának tűnnek. Ma már egészen más trendek uralják az iskolapadokat, de nosztalgiával mi most felidézzük azokat a különleges darabokat, amelyek gyerekkorunkban minden tanévet végigkísértek. Vajon te is azok közé tartozol, akik még felismerik a retró sulis cuccokat? Mosolyt csalnak az arcodra és vagy ezer emlék az eszedbe jut róluk? A vicces osztálytársaid, a sulis hülyéskedések vagy éppen a felelés miatti izgalom? Készülj fel egy vidám időutazásra, és teszteld a kvízünkkel, mennyire élnek még benned a tanévkezdés emlékei!