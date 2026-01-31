Ezen a helyesírási kvízen a legtöbben elbuknak – Neked vajon sikerül?

A magyar nyelv szerkezete teljesen egyedülálló a világon, talán ezért is annyira nehéz. A külföldiek egybehangzóan állítják, hogy ez az egyik legnehezebben elsajátítható nyelv. Nekünk, magyaroknak könnyebb dolgunk van, hiszen az anyanyelvünk, de még így is bele tudunk sétálni pár egyszerűen tűnő nyelvi csapdába. Mielőtt próbára teszed a tudásod a helyesírási kvízzel, nézzünk pár érdekességet, amit talán nem is tudtál.

Jobb a helyesírásod, mint egy alsósnak? Teszteld a helyesírási kvízünkkel!

Fotó: Made with Google AI / 123RF

Helyesírási kvíz és néhány kuriózum a magyar nyelvről

A magyar nyelvben 20-nál is több nyelvtani eset létezik.

Csupán egyetlen szóval kifejezhetünk egy mondatot, például: megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért.

A magyar nyelv az uráli nyelvcsalád önálló ága, egy több ezer éve írott nyelv, ami ritkaságnak számít Európában.

Sok nyelvben használnak nőnemet, hímnemet és semlegesnemet. A magyarban ez nincs, az ő minden nemre ugyan az.

A magyar nyelv első írásos emléke, ami máig megmaradt az 1055-ben kiállított Tihanyi Apátság alapítólevele, ami többségében latin nyelven íródott, de több magyar szót és mondatrészt is tartalmaz.

A Halotti beszéd és könyörgés 1192-1195 körül született és a jelenkor embere számára is érthető.

Felkészültél? Indulhat a kvíz?